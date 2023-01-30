В центре Уфы ночью на площади 300 метров горел очередной дом барачного типа

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
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Updated Сегодня, 03:34
Ночью стало известно о горении барака в Уфе по улице Запотоцкого. Четырехквартирный двухэтажный дом барачного типа горел горел по всей площади, несмотря на позднюю ночь пожарные оперативно эвакуировали как жителей горящего здания, так и соседних домов, близко расположенных к горящему дому.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа, по данным пресс-службы МЧС пострадавших в происшествии не было. Тем временем специалисты устанавливают причину пожара.
Напомним, в дни аномальных морозов в Уфе горел дом по улице Егора Сазонова близ Монумента Уфы. Тогда сразу стало известно о двух жертвах, при разборе завалов были обнаружены фрагменты тел еще двух жертв. Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по данному факту и назвал предварительную причину возгорания — неисправность электропроводки.
Ранним утром поступило сообщение от прокуратуры о том, что ведомство контролирует расследование причин возгорания дома по адресу Запотоцкого, 78, а также ведомство взяло под свой контроль и расселение жильцов сгоревшего дома.
UPD. Днем от пресс-службы МЧС появилось сообщение о том, что при разборе завалов в доме были обнаружены фрагменты тела погибшего человека. Личность погибшего сейчас устанавливают.