mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

В центре Уфы ночью на площади 300 метров горел очередной дом барачного типа

30 января 2023, 03:28
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
К счастью на этот раз обошлось без пострадавших, было эвакуировано 18 человек.

Ночью стало известно о горении барака в Уфе по улице Запотоцкого. Четырехквартирный двухэтажный дом барачного типа горел горел по всей площади, несмотря на позднюю ночь пожарные оперативно эвакуировали как жителей горящего здания, так и соседних домов, близко расположенных к горящему дому.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более часа, по данным пресс-службы МЧС пострадавших в происшествии не было. Тем временем специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, в дни аномальных морозов в Уфе горел дом по улице Егора Сазонова близ Монумента Уфы. Тогда сразу стало известно о двух жертвах, при разборе завалов были обнаружены фрагменты тел еще двух жертв. Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по данному факту и назвал предварительную причину возгорания — неисправность электропроводки.

Ранним утром поступило сообщение от прокуратуры о том, что ведомство контролирует расследование причин возгорания дома по адресу Запотоцкого, 78, а также ведомство взяло под свой контроль и расселение жильцов сгоревшего дома.

UPD. Днем от пресс-службы МЧС появилось сообщение о том, что при разборе завалов в доме были обнаружены фрагменты тела погибшего человека. Личность погибшего сейчас устанавливают.

В Уфе кошка-«хатико» ждет погибшую в пожаре на Сазонова хозяйку
Узнать подробнее
Названа причина пожара в центре Уфы, после которого обнаружили тела троих погибших
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей
Сегодня, 10:41
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
27 января 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы
Сегодня, 10:31
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Сегодня, 06:08
Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии
Сегодня, 10:19