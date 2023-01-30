В центре Уфы ночью на площади 300 метров горел очередной дом барачного типа

Напомним, в дни аномальных морозов в Уфе горел дом по улице Егора Сазонова близ Монумента Уфы. Тогда сразу стало известно о двух жертвах, при разборе завалов были обнаружены фрагменты тел еще двух жертв. Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по данному факту и назвал предварительную причину возгорания — неисправность электропроводки.