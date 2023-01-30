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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы

30 января 2023, 10:31
Фото: глава ГИБДД Башкирии

В Минздраве сообщили о шести пострадавших в ДТП с автобусом в центре Уфы

Сегодня, 30 января, около полудня автобус с пассажирами влетел в «особняк Якушевых» по улице Цюрупы.

Стало известно, что в ДТП с автобусом в центре Уфы пострадало шесть человек, детей среди них нет.

В пресс-службе Минздрава Башкирии уточнили, что четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.

В телеграм-канале Mash Batash между тем заявляют о восьми пострадавших, в частности, были госпитализированы девушка с сотрясением мозга и пенсионерка с «перелом грудины».

Напомним, что инцидент произошел сегодня около полудня — автобус 167 маршрута влетел в памятник архитектуры «Особняк Якушевых». По предварительным данным главы ГИБДД, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и НефАЗ, после чего один из них влетел в здание.

Накануне Mkset писал о жалобах уфимцев на водителя «Башавтотранса», который якобы «всю дорогу сидел в телефоне».

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#Элина Сайфранова#ДТП
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