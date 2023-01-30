В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы

Напомним, что инцидент произошел сегодня около полудня — автобус 167 маршрута влетел в памятник архитектуры «Особняк Якушевых». По предварительным данным главы ГИБДД, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и НефАЗ, после чего один из них влетел в здание.