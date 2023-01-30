Спикер Курултая Башкирии назвал имя депутата, лишенного мандата за прогулы

Курултай Башкирии дал обратную связь касательно нововведений в федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Согласно изменениям в этот закон, принятым 25 января 2023 года, полномочия будут снимать с тех региональных и муниципальных депутатов, которые более полугода будут отсутствовать на всех заседаниях, однако для депутатов Башкирии подобная норма действует уже с 2005 года, были и прецеденты, когда депутаты за «прогулы» лишались своих полномочий.