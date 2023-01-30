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Спикер Курултая Башкирии назвал имя депутата, лишенного мандата за прогулы

30 января 2023, 05:28
Фото: 1MI
Федеральное нововведение в Башкирии работает без малого 20 лет.

Курултай Башкирии дал обратную связь касательно нововведений в федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Согласно изменениям в этот закон, принятым 25 января 2023 года, полномочия будут снимать с тех региональных и муниципальных депутатов, которые более полугода будут отсутствовать на всех заседаниях, однако для депутатов Башкирии подобная норма действует уже с 2005 года, были и прецеденты, когда депутаты за «прогулы» лишались своих полномочий.

Однако в Башкирии с принятием данной нормы в начале 2000-х пришлось побороться, в том числе и в суде. Спикер регионального парламента Константин Толкачев напомнил, как из-за недовольств данную инициативу пришлось отстаивать в суде, что и было сделано, и суд новую норму одобрил.

— Был и прецедент — депутат и руководитель банка «Уралсиб» Азат Курманаев был лишен мандата за систематическое игнорирование заседаний — напомнил Константин Толкачев.

#Общество#Ирина Деревянчук
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