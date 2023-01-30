В Башкирии за январь 2023 года в пожарах погибло в три раза больше людей чем в 2022

МЧС по Башкирии обнародовал весьма тревожные данные о смертности в пожарах, произошедших в республике. По данным ведомства в нынешнем году, который только начался, огонь унес жизни 35 человек, тогда как в прошлом году за первый месяц года было зафиксировано 12 погибших.