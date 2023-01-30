В Башкирии простились с двумя участниками СВО

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Чишминском районе простились с двумя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине местными жителями. Об этом в своих социальных сетях сообщает глава района Ришат Мансуров.
В селе Еремеево простились с прапорщиком Динаром Садретдиновым. По информации главы района, мужчина с 2014 года проходил военную службу различных должностях в ВС РФ, в 2019 году участвовал в специальной операции в Сирийской Арабской республике, участие в специальной военной операции на Украине Динар Садретдинов принимал с февраля 2022 года.
— Был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии», медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью «5 лет на военной службе». Посмертно награжден Орденом Мужества и Орденом генерала Шаймуратова, — отмечает Ришат Мансуров.
Уже в селе Калмашево прошла церемония прощания с Айнуром Ибрагимовым, который в октябре 2020 года заключил контракт о прохождении военной службы. Со слов Ришата Мансурова, в зону проведения специальной военной операции был направлен в феврале 2022 года. Айнур Ибрагимов также посмертно награжден орденом Мужества и Орденом генерала Шаймуратова.