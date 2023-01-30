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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Башкирии простились с двумя участниками СВО

Сегодня, 15:16
Прощания с погибшими Динаром Садретдиновым и Айнуром Ибрагимовым состоялись в Чишинском районе Башкирии.

В Чишминском районе простились с двумя погибшими в ходе специальной военной операции на Украине местными жителями. Об этом в своих социальных сетях сообщает глава района Ришат Мансуров.

В селе Еремеево простились с прапорщиком Динаром Садретдиновым. По информации главы района, мужчина с 2014 года проходил военную службу различных должностях в ВС РФ, в 2019 году участвовал в специальной операции в Сирийской Арабской республике, участие в специальной военной операции на Украине Динар Садретдинов принимал с февраля 2022 года.

— Был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии», медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью «5 лет на военной службе». Посмертно награжден Орденом Мужества и Орденом генерала Шаймуратова, — отмечает Ришат Мансуров.

 

Садретдинов Динар
Фото: Ришат Мансуров // vk.com

Уже в селе Калмашево прошла церемония прощания с Айнуром Ибрагимовым, который в октябре 2020 года заключил контракт о прохождении военной службы. Со слов Ришата Мансурова, в зону проведения специальной военной операции был направлен в феврале 2022 года. Айнур Ибрагимов также посмертно награжден орденом Мужества и Орденом генерала Шаймуратова.

Ибрагимов Айнур
Фото: Ришат Мансуров // vk.com
#Элина Сайфранова#Общество
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