В Башкирии простились с двумя участниками СВО

В селе Еремеево простились с прапорщиком Динаром Садретдиновым. По информации главы района, мужчина с 2014 года проходил военную службу различных должностях в ВС РФ, в 2019 году участвовал в специальной операции в Сирийской Арабской республике, участие в специальной военной операции на Украине Динар Садретдинов принимал с февраля 2022 года.