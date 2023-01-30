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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:57

«Уфаводоканал» показал гору «унитазного» мусора, из-за которого прорвало канализацию

30 января 2023, 06:44
Фото: пресс-служба "Уфаводоканал"
Горожанам напомнили, что выброс бытового мусора в унитаз приводит к неприятным последствиям.

Вечером 29 января в соцсетях появилось видео ручьев воды, текущих по улице Мира в Черниковке, которое авторы поста связывали с прорывом канализации, однако за установлением официальной причины Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Уфаводоканал», где сообщили, что причиной аварии стал засор на наружных сетях водоотведения, который специалисты предприятия устранили в тот же день.

— Причина засора — это сброс жителями в санузлы бытовых отходов, а именно: подгузники детские, влажные салфетки, тряпичные материалы, пищевые отходы. Система водоотведения «Уфаводоканала» не предназначена для бытовых отходов. Жителям близлежащих домов не следует использовать унитаз вместо помойного ведра! — напомнили в пресс-службе, а также опубликовали и контактный телефон центральной аварийной диспетчерской службы ГУП РБ «Уфаводоканал»: 284-15-30, по которому можно обращаться в непредвиденных ситуациях.

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#Ирина Деревянчук
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