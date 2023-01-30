«Уфаводоканал» показал гору «унитазного» мусора, из-за которого прорвало канализацию

Вечером 29 января в соцсетях появилось видео ручьев воды, текущих по улице Мира в Черниковке, которое авторы поста связывали с прорывом канализации, однако за установлением официальной причины Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Уфаводоканал», где сообщили, что причиной аварии стал засор на наружных сетях водоотведения, который специалисты предприятия устранили в тот же день.