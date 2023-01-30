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Updated Сегодня, 07:09

Центр дизайна Модульбанка работает с внешними клиентами

30 января 2023, 07:09
Фото: pxhere.com
Центр дизайна Модульбанка приступил к работе с внешними клиентами и начал оказывать им услуги по созданию продающего контента для торговых площадок, начиная от оформления карточек товаров и заканчивая инфографикой и видеоматериалами.

Ранее такие услуги были доступны лишь для клиентов Модульбанка. Об этом информирует newsnn.ru.

Осенью 2021 года финансовая организация ввела особые банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Весной прошлого года, после оценки спроса и потребностей селлеров, Модульбанк создал центр дизайна со своей профессиональной фотостудией и опытными фотографами, дизайнерами.

Центр специализируется на производстве фото и видео любой сложности, включая предметную съемку, фото и видео 360°, а также rich-контент. По запросу бизнесмена можно создать фирменный стиль магазина, привлечь для съемок профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством.

На выходе коммерсант получает уже готовые профессионально обработанные снимки и смонтированное видео. Их могут дополнить инфографикой и прочими элементами дизайна. Контент адаптируют под целевые торговые площадки.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов подчеркнул, что кредитное учреждение заинтересовано в развитии бизнеса своих клиентов и наращивании его оборотов. В банке понимают всю важность той роли, которую играет контент в индустрии e-commerce. Его специалисты имеют огромный опыт работы с контентом и понимают, из каких элементов складывается товарная карточка, дающая максимальную конверсию в продажу. Получить продающий контент для торговых площадок можно в течение одной недели с момента подачи заявки.

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