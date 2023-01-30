Центр дизайна Модульбанка работает с внешними клиентами

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов подчеркнул, что кредитное учреждение заинтересовано в развитии бизнеса своих клиентов и наращивании его оборотов. В банке понимают всю важность той роли, которую играет контент в индустрии e-commerce. Его специалисты имеют огромный опыт работы с контентом и понимают, из каких элементов складывается товарная карточка, дающая максимальную конверсию в продажу. Получить продающий контент для торговых площадок можно в течение одной недели с момента подачи заявки.