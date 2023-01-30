Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась трогательным фото

Жена главы Башкирии Радия Хабирова Карине Хабирова показала в своих социальных сетях свою бабушку, которая отметила 90-летний юбилей и пожелала аудитории такого же жизнелюбия, позитива и любви ко всем людям, как у её дорогой бабушки.