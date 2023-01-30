Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась трогательным фото

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Жена главы Башкирии Радия Хабирова Карине Хабирова показала в своих социальных сетях свою бабушку, которая отметила 90-летний юбилей и пожелала аудитории такого же жизнелюбия, позитива и любви ко всем людям, как у её дорогой бабушки.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров тоже делился фото юбиляра, он выложил фото со своим братом Ришатом Хабировым, где оба мужчины стоят в папахах и светлых дубленках и поздравил брата, признавшись, что он является его поддержкой.