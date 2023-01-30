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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась трогательным фото

30 января 2023, 05:08
Фото: соцсети Каринэ Хабировой
Первая леди Башкирии показала свою бабушку, которая отметила 90-летний юбилей.

Жена главы Башкирии Радия Хабирова Карине Хабирова показала в своих социальных сетях свою бабушку, которая отметила 90-летний юбилей и пожелала аудитории такого же жизнелюбия, позитива и любви ко всем людям, как у её дорогой бабушки.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров тоже делился фото юбиляра, он выложил фото со своим братом Ришатом Хабировым, где оба мужчины стоят в папахах и светлых дубленках и поздравил брата, признавшись, что он является его поддержкой.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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