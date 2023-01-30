Стали известны имена лучших журналистов, определенных на конкурсе «Искра Юга - 2022»

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Отраслевая премия присуждается лучшим специалистам каждый год уже в пятнадцатый раз. Ее цель ‐ популяризация качественных массмедиа в регионе и поддержка одаренных авторов. В очередном конкурсном сезоне участвовали свыше 600 журналистов из 126 редакций юга РФ. Это новый рекорд за всю историю мероприятия, сообщили novostivolgograda.ru.
Победителем в номинации «Лучшая аналитическая статья» стал журналист портала «НовостиВолгограда.ру» Сергей Кузнецов. Он представил публикацию «Репетитор против учителя: как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках». Издание, которое входит в медиахолдинг 1MI, стало лидером еще в одной номинации. Среди тематических проектов победителем назван спецпроект «Региональные элиты Волгоградской области – 2022», его подготовили журналисты «НовостиВолгограда.ру» Сергей Матанцев и Никита Мартышко.
В номинации «Лучший репортаж» победу одержала статья: «РГ» нашла пропавших мариупольцев в зоне боевых действий». Автор – Руслан Мельников из редакции «Российской газеты» в Ростове.
Лучшим дебютом оказалась статья «С Дона выдачи почти нет: почему за 11 лет помилован лишь один осужденный из 1364». Над ней работала Анастасия Миронова из 161.RU.
В номинации «Лучшее журналистское расследование» лучшим стала команда авторов из 161.RU в лице Валентина Булавко, Марины Рыбалкиной и Александры Шевченко.
В номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации» лидером признан журналист «Эксперта Юг» Евгений Ракуль, который написал материал «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию».
За лучший материал о науке и инновациях получил награду журналист Donnews.ru Сергей Деркачев. Он подготовил публикацию «В Ростове эксперты похоронили микроэлектронику и обсудили, можно ли ее возродить».
Наградой отмечена статья о соцпроектах и НКО «Не каждый поймет наше счастье и наше горе». Автор – Наталья Бахадори из редакции портала «Это Кавказ».
В номинации «Лучшая публикация о креативных индустриях» победителем назван журналист «Югополиса» Вячеслав Рыжков с материалом «От Winamp-а до искусства»: путь российского диджея».
В течение финального дня были проведены мастер-классы и награждение победителей. Финалисты получили денежные и другие призы, а также дипломы и фирменную статуэтку «Искры Юга».
Познакомиться с конкурсными материалами, а также увидеть мастер-классы и торжественное награждение в записи можно на сайте: https://iskra.expertsouth.ru.