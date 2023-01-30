Стали известны имена лучших журналистов, определенных на конкурсе «Искра Юга - 2022»

Отраслевая премия присуждается лучшим специалистам каждый год уже в пятнадцатый раз. Ее цель ‐ популяризация качественных массмедиа в регионе и поддержка одаренных авторов. В очередном конкурсном сезоне участвовали свыше 600 журналистов из 126 редакций юга РФ. Это новый рекорд за всю историю мероприятия, сообщили novostivolgograda.ru.