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Стали известны имена лучших журналистов, определенных на конкурсе «Искра Юга - 2022»

30 января 2023, 18:48
Фото: эксперт Юг
В Ростове-на-Дону состоялся финал конкурса журналистов печатных и онлайн-СМИ «Искра Юга – 2022».

Отраслевая премия присуждается лучшим специалистам каждый год уже в пятнадцатый раз. Ее цель ‐ популяризация качественных массмедиа в регионе и поддержка одаренных авторов. В очередном конкурсном сезоне участвовали свыше 600 журналистов из 126 редакций юга РФ. Это новый рекорд за всю историю мероприятия, сообщили novostivolgograda.ru.

Победителем в номинации «Лучшая аналитическая статья» стал журналист портала «НовостиВолгограда.ру» Сергей Кузнецов. Он представил публикацию «Репетитор против учителя: как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках». Издание, которое входит в медиахолдинг 1MI, стало лидером еще в одной номинации. Среди тематических проектов победителем назван спецпроект «Региональные элиты Волгоградской области – 2022», его подготовили журналисты «НовостиВолгограда.ру» Сергей Матанцев и Никита Мартышко.

В номинации «Лучший репортаж» победу одержала статья: «РГ» нашла пропавших мариупольцев в зоне боевых действий». Автор – Руслан Мельников из редакции «Российской газеты» в Ростове.

Лучшим дебютом оказалась статья «С Дона выдачи почти нет: почему за 11 лет помилован лишь один осужденный из 1364». Над ней работала Анастасия Миронова из 161.RU.

В номинации «Лучшее журналистское расследование» лучшим стала команда авторов из 161.RU в лице Валентина Булавко, Марины Рыбалкиной и Александры Шевченко.

В номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации» лидером признан журналист «Эксперта Юг» Евгений Ракуль, который написал материал «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию».

За лучший материал о науке и инновациях получил награду журналист Donnews.ru Сергей Деркачев. Он подготовил публикацию «В Ростове эксперты похоронили микроэлектронику и обсудили, можно ли ее возродить».

Наградой отмечена статья о соцпроектах и НКО «Не каждый поймет наше счастье и наше горе». Автор – Наталья Бахадори из редакции портала «Это Кавказ».

В номинации «Лучшая публикация о креативных индустриях» победителем назван журналист «Югополиса» Вячеслав Рыжков с материалом «От Winamp-а до искусства»: путь российского диджея».

В течение финального дня были проведены мастер-классы и награждение победителей. Финалисты получили денежные и другие призы, а также дипломы и фирменную статуэтку «Искры Юга».

Познакомиться с конкурсными материалами, а также увидеть мастер-классы и торжественное награждение в записи можно на сайте: https://iskra.expertsouth.ru.



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