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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Следком Башкирии заинтересовался ДТП в центре Уфы с двумя автобусами

30 января 2023, 14:12
Фото: глава ГИБДД Башкирии
Ранее сообщалось о шести пострадавших в ДТП на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского.

В СК Башкирии организовали доследственную поверку по факту сегодняшнего ДТП в центре Уфы. Как уточнили в пресс-службе комитета, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, около 11:30 на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два автобуса — «Нефасз» с 15 пассажирами в салоне и «Лотом» с10 пассажирами.

— В результате ДТП пассажиры автобусов получили телесные повреждения, кроме того, одним из автобусов поврежден особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения, — добавили в СК Башкирии.

Так, следователями организован комплекс проверочных мероприятий, опрашиваются очевидцы и пострадавшие.

Ранее в пресс-службе Минздрава Mkset сообщили о состоянии шести пострадавших в ДТП пассажирах. Известно, что четверо граждан с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.

Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых в центре Уфы
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#Элина Сайфранова
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