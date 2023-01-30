Следком Башкирии заинтересовался ДТП в центре Уфы с двумя автобусами

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В СК Башкирии организовали доследственную поверку по факту сегодняшнего ДТП в центре Уфы. Как уточнили в пресс-службе комитета, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительным данным, около 11:30 на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два автобуса — «Нефасз» с 15 пассажирами в салоне и «Лотом» с10 пассажирами.
— В результате ДТП пассажиры автобусов получили телесные повреждения, кроме того, одним из автобусов поврежден особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения, — добавили в СК Башкирии.
Так, следователями организован комплекс проверочных мероприятий, опрашиваются очевидцы и пострадавшие.
Ранее в пресс-службе Минздрава Mkset сообщили о состоянии шести пострадавших в ДТП пассажирах. Известно, что четверо граждан с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.