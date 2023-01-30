Следком Башкирии заинтересовался ДТП в центре Уфы с двумя автобусами

Ранее в пресс-службе Минздрава Mkset сообщили о состоянии шести пострадавших в ДТП пассажирах. Известно, что четверо граждан с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.