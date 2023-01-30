Счастье вернуться домой? История о том, что ждет релокантов по возвращении в Россию

В аналитическом материале издания «Новые Известия» предполагают, что ожидать того, что дома все будет хорошо релокантам не следует, как минимум из опыта прошлого, несмотря на то, что высшие эшелоны власти, во всяком случае ряд их представителей, предлагают потрудиться, ради того, чтобы в Россию вернулись высококвалифицированные специалисты и, разумеется, предприниматели. Такую линию, например, предлагает секретарь генерального совета политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Однако у спикера российской Госдумы мнение кардинальным образом отличается от полиции Турчака, он предлагал всем, кто покинул Россию после начала СВО и льготы отменить, и налоги поднять, и это даже не беря в учет были ли у уехавших граждан антироссийские настроения и высказывания.