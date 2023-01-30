Счастье вернуться домой? История о том, что ждет релокантов по возвращении в Россию

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
За минувший год Россию успело покинуть немало ее граждан. Вопрос возвращаться ли на родину или же попробовать с нуля строить жизнь в другой стране стоит у тех, кто решился на отъезд ребром. Власти с политикой относительно потенциальных «возвращенцев» еще не определились, все еще идут споры о том, что же страна готова дать тем, кто в итоге выберет Россию, теплый прием или же «полный швах».
В аналитическом материале издания «Новые Известия» предполагают, что ожидать того, что дома все будет хорошо релокантам не следует, как минимум из опыта прошлого, несмотря на то, что высшие эшелоны власти, во всяком случае ряд их представителей, предлагают потрудиться, ради того, чтобы в Россию вернулись высококвалифицированные специалисты и, разумеется, предприниматели. Такую линию, например, предлагает секретарь генерального совета политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Однако у спикера российской Госдумы мнение кардинальным образом отличается от полиции Турчака, он предлагал всем, кто покинул Россию после начала СВО и льготы отменить, и налоги поднять, и это даже не беря в учет были ли у уехавших граждан антироссийские настроения и высказывания.
Все повторяется, основываясь на данном постулате авторы масштабного исследования обратились к истории и к историкам для того, чтобы на опыте предыдущих поколений спрогнозировать, где день грядущий будет готовить тем, кто решится вернуться в Россию в не самые простые времена. По мнению аналитиков перспектива для «прибывающих» не самая безоблачная. Почему так в двух словах не скажешь, но можно прочесть в материале коллег.