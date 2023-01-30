mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Озвучен размер маткапитала в Башкирии в 2023 году

30 января 2023, 04:39
Фото: 1MI

С 1 февраля маткап в Башкирии 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775 на второго

Рост выплаты произойдет после февральской индексации почти на 12%.

Материнский капитал с 1 числа грядущего февраля в России будет проиндексирован на 11,9%, как собственно и ряд других социальных выплат, таких как единовременное пособие по рождению ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в  возрасте до полутора лет.

Помимо «детских» выплат подрастут и другие социальные выплаты, например пособие от государства на погребение, а также единовременная выплата при несчастном случае на производстве и ряд других выплат, включая выплаты несовершенным узникам концентрационных лагерей и Героям труда.

Вся правда о материнском капитале
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей
Сегодня, 10:41
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
27 января 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы
Сегодня, 10:31
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Сегодня, 06:08
Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии
Сегодня, 10:19