Озвучен размер маткапитала в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 05:53
Материнский капитал с 1 числа грядущего февраля в России будет проиндексирован на 11,9%, как собственно и ряд других социальных выплат, таких как единовременное пособие по рождению ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.
Помимо «детских» выплат подрастут и другие социальные выплаты, например пособие от государства на погребение, а также единовременная выплата при несчастном случае на производстве и ряд других выплат, включая выплаты несовершенным узникам концентрационных лагерей и Героям труда.