Озвучен размер маткапитала в Башкирии в 2023 году

Материнский капитал с 1 числа грядущего февраля в России будет проиндексирован на 11,9%, как собственно и ряд других социальных выплат, таких как единовременное пособие по рождению ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.