РЭО назвал 4 региона с самым большим количеством экопунктов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, 53 точки сбора разных видов отходов действуют на территории Нижегородской области, 24 – Белгородской. В Свердловской области работают 20 экопунктов, в Воронежской – 11. В пятнадцати регионах было создано от 2 до 10 пунктов сбора отходов и в пятнадцати субъектах – по одному, пишут newsnn.ru.
В экопунктах за принятое вторсырье платят деньги тем, кто его сдает. В такие пункты можно приносить картонно-бумажные, металлические, пластиковые и стеклянные отходы. В некоторых точках принимаются текстильные отходы, бытовая техника, старая мебель, пленка, а также опасные виды отходов. Рассортированный мусор отправляется на переработку в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла: отходы используются в качестве сырья для новых производств. Таким образом запускается ряд экономических процессов, отметил Буцаев.
Сбор мусора в разных регионах организован по-разному. В одних субъектах в пунктах приема вторсырья установлены контейнеры для разных видов мусора и старых вещей. Население выбрасывает сюда эти отходы бесплатно. В других регионах набирают популярность экопункты, где за сданное сырье можно выручить денежные средства. В пункты приема вторсырья и экопункты можно сдать макулатуру, пленку, бытовую технику. Принимают в таких точках и пластиковые, металлические, стеклянные, текстильные отходы, которые годятся для переработки.
В пятнадцати регионах операторы создали 51 пункт приема отходов. Из них за 2022 год в девяти субъектах было открыто 16 таких точек. Десять региональных операторов намерены заняться созданием экопунктов в 2023 году.
Как рассказал замгендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов, в 59 российских субъектах на сегодняшний день функционируют 705 пунктов, где одновременно принимают несколько видов разных отходов.