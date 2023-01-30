РЭО назвал 4 региона с самым большим количеством экопунктов

Сбор мусора в разных регионах организован по-разному. В одних субъектах в пунктах приема вторсырья установлены контейнеры для разных видов мусора и старых вещей. Население выбрасывает сюда эти отходы бесплатно. В других регионах набирают популярность экопункты, где за сданное сырье можно выручить денежные средства. В пункты приема вторсырья и экопункты можно сдать макулатуру, пленку, бытовую технику. Принимают в таких точках и пластиковые, металлические, стеклянные, текстильные отходы, которые годятся для переработки.