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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Психолог Леонова посоветовала общение с кошками при проблемах с сердцем

Сегодня, 11:47
Психолог Ирина Леонова рассказала, что общение с кошками помогает человеку легче переносить неврозы и стрессы. По ее словам, достаточно 15 минут гладить животное, чтобы артериальное давление и пульс нормализовались.

Как передает NEWS.ru, специалисты пояснила, что при контакте с питомцем мозг человека начинает интенсивно вырабатывать окситоцин — гормон любви и нежности. Она отметила, что между кошкой и человеком в этом случае должна быть привязанность.

По словам Леоновой, кошка также может помочь в социализации детей с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП. Она отметила, что люди чувствуют себя в безопасности рядом с кошками.



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