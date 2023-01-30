Психолог Леонова посоветовала общение с кошками при проблемах с сердцем

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как передает NEWS.ru, специалисты пояснила, что при контакте с питомцем мозг человека начинает интенсивно вырабатывать окситоцин — гормон любви и нежности. Она отметила, что между кошкой и человеком в этом случае должна быть привязанность.
По словам Леоновой, кошка также может помочь в социализации детей с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП. Она отметила, что люди чувствуют себя в безопасности рядом с кошками.