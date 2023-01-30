Автобус врезался в Особняк Якушевых в Уфе: видео с места ДТП

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Сегодня, 30 января около 11 часов 40 минут на перекрестке улиц Достоевского и Цюрупы произошло ДТП с двумя автобусами — по пока неподтвержденным данным, в аварию попал автобус № 167 перевозчика «Автомиг», следующий по маршруту «Цветы Башкирии» — «Уфимский ДОК».
Происшествие уже прокомментировал глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, по словам которого в центре города столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и "НефАЗ", один из которых врезался в здание.
В результате ДТП одного из пассажиров госпитализировали. По данным МЧС Башкирии, в результате ДТП предварительно пострадали три человека. На месте продолжают работать сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.