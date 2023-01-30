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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Автобус врезался в Особняк Якушевых в Уфе: видео с места ДТП

30 января 2023, 07:25
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Известны предварительные данные о пострадавших.

Сегодня, 30 января около 11 часов 40 минут на перекрестке улиц Достоевского и Цюрупы произошло ДТП с двумя автобусами — по пока неподтвержденным данным, в аварию попал автобус № 167 перевозчика «Автомиг», следующий по маршруту «Цветы Башкирии» — «Уфимский ДОК».

Видео: видео из соцсетей

Происшествие уже прокомментировал глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, по словам которого в центре города столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и "НефАЗ", один из которых врезался в здание.

Видео: видео из соцсетей

В результате ДТП одного из пассажиров госпитализировали. По данным МЧС Башкирии, в результате ДТП предварительно пострадали три человека. На месте продолжают работать сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.

Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых в центре Уфы
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#ДТП#Видео
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