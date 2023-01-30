Песков: Германскому канцлеру следует почитать исторические книги

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Данные о беседе Пескова с представителями СМИ обнародовало РИА Новости.
Дипломат также рассказал, что в привычки президента РФ Владимира Путина входит постоянное чтение, пишет Russian.rt.com.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какую книгу для прочтения Песков мог бы посоветовать Шольцу, пресс-секретарь главы РФ заявил, что не имеет права давать такие советы, но «… хорошо бы, конечно, исторические».
Сообщалось, что у Путина в расписании отсутствуют планы по проведению беседы по телефону с канцлером Германии, тем не менее, президент открыт для общения.