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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Песков: Германскому канцлеру следует почитать исторические книги

Сегодня, 17:14
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, он не имеет права советовать литературу для прочтения немецкому канцлеру Олафу Шольцу, но считает полезным ознакомление с историческими трудами.

Данные о беседе Пескова с представителями СМИ обнародовало РИА Новости.

Дипломат также рассказал, что в привычки президента РФ Владимира Путина входит постоянное чтение, пишет Russian.rt.com.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какую книгу для прочтения Песков мог бы посоветовать Шольцу, пресс-секретарь главы РФ заявил, что не имеет права давать такие советы, но «… хорошо бы, конечно, исторические».

Сообщалось, что у Путина в расписании отсутствуют планы по проведению беседы по телефону с канцлером Германии, тем не менее, президент открыт для общения.

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