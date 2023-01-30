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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно

30 января 2023, 06:08
Фото: 1MI
В случае, если дома вдруг холодные батареи, у уфимцев есть несколько вариантов, куда об этом сообщить

За минувшие несколько недель в Башкирии участились случаи аварийного отключения теплоснабжения в жилых домах. Так, к примеру, на прошлой неделе из-за коммунальной аварии в Белорецком районе без отопления в течение нескольких часов остались почти 3,5 тысячи человек.

Так, по вопросам, связанным с отоплением уфимцы могут обратиться в ресурсоснабжающие организации:

  • ООО «БашРТС» — 8-800-511-30-15;
  • МУП УИС — 8-800-250-52-80;

а также в ЕРКЦ — 8-800-775-7761;

в управляющую компанию (УК) либо ТСЖ по телефонам диспетчерских служб, указанных в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг и на информационных стендах, расположенных в жилых домах.

в Ситуационный центр ЕДДС Уфы, который работает круглосуточно и без выходных. Звонки принимаются по номеру: 8 (347) 277-09-11. Также вы можете обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по контактному телефону: 8 (347) 286-00-90.

Также ранее Mkset рассказывал, куда жители города могут обратиться с жалобами на некачественную уборку снега. На этот случай предусмотрено несколько вариантов. Подробнее о них Mkset рассказывал здесь.

#Общество#Азамат Нухов
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