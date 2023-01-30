Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно

За минувшие несколько недель в Башкирии участились случаи аварийного отключения теплоснабжения в жилых домах. Так, к примеру, на прошлой неделе из-за коммунальной аварии в Белорецком районе без отопления в течение нескольких часов остались почти 3,5 тысячи человек.