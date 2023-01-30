Не дождетесь! Москва передумала передавать Уфе 50 подержанных трамваев

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Уже несколько лет в Уфе шли разговоры и даже обещания, вплоть до появления аукционов на портале госзакупок, связанные с появлением в городе помощи от Москвы в виде 50 подержанных трамваев. Договорился от такой поставке экс-мэр Уфы Сергей Греков, больше года назад на сайте госзакупок даже появился аукцион, искали подрядчика, который на автомобильном транспорте перевезет «рогатых» из Москвы в Уфу за 16 миллионов рублей. Объявлен аукцион был в конце сентября 2021 года, однако уже в октябре даты сдвинули еще на полгода, на апрель 2022 года. Причины в октябре озвучивались следующие — владелец вагонов не успевает к установленному сроку подготовить трамваи к перевозке.
В 2022 же году мало кто вспоминал о уфимских трамваях, если не учитывать громкого конфликта с уже бывшим арбитражным управляющим банкротного МУЭТ Данила Рыбалко, подробно о котором узнать можно здесь.
Ситуацию с изменением планом Москвы на подержанные трамваи подтвердили в мэрии Уфы.
— Ранее в рамках достигнутых договоренностей с Правительством Москвы городу Уфе планировалось безвозмездно передать 50 трамвайных вагонов, однако, в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава Правительство Москвы приняло решение приостановить передачу трамваев — рассказали в пресс-службе администрации Уфы.