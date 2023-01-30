Не дождетесь! Москва передумала передавать Уфе 50 подержанных трамваев

Уже несколько лет в Уфе шли разговоры и даже обещания, вплоть до появления аукционов на портале госзакупок, связанные с появлением в городе помощи от Москвы в виде 50 подержанных трамваев. Договорился от такой поставке экс-мэр Уфы Сергей Греков, больше года назад на сайте госзакупок даже появился аукцион, искали подрядчика, который на автомобильном транспорте перевезет «рогатых» из Москвы в Уфу за 16 миллионов рублей. Объявлен аукцион был в конце сентября 2021 года, однако уже в октябре даты сдвинули еще на полгода, на апрель 2022 года. Причины в октябре озвучивались следующие — владелец вагонов не успевает к установленному сроку подготовить трамваи к перевозке.