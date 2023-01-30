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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Не дождетесь! Москва передумала передавать Уфе 50 подержанных трамваев

30 января 2023, 09:03
Фото: 1MI

Из-за экономической ситуации власти Москвы передумали передавать Уфе 50 б/у трамваев

Эпопея с трамваями закончилась, не успев как следует начаться.

Уже несколько лет в Уфе шли разговоры и даже обещания, вплоть до появления аукционов на портале госзакупок, связанные с появлением в городе помощи от Москвы в виде 50 подержанных трамваев. Договорился от такой поставке экс-мэр Уфы Сергей Греков, больше года назад на сайте госзакупок даже появился аукцион, искали подрядчика, который на автомобильном транспорте перевезет «рогатых» из Москвы в Уфу за 16 миллионов рублей. Объявлен аукцион был в конце сентября 2021 года, однако уже в октябре даты сдвинули еще на полгода, на апрель 2022 года. Причины в октябре озвучивались следующие — владелец вагонов не успевает к установленному сроку подготовить трамваи к перевозке.

В 2022 же году мало кто вспоминал о уфимских трамваях, если не учитывать громкого конфликта с уже бывшим арбитражным управляющим банкротного МУЭТ Данила Рыбалко, подробно о котором узнать можно здесь.

Ситуацию с изменением планом Москвы на подержанные трамваи подтвердили в мэрии Уфы.

— Ранее в рамках достигнутых договоренностей с Правительством Москвы городу Уфе планировалось безвозмездно передать 50 трамвайных вагонов, однако, в связи со складывающейся экономической обстановкой и ростом стоимости подвижного состава Правительство Москвы приняло решение приостановить передачу трамваев — рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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