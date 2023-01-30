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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых в центре Уфы

30 января 2023, 06:53
Фото: скриншот с камер "Уфанет"
В автобусе находились пассажиры, на месте находится реанимобиль скорой помощи.

Около 11 часов 40 минут 30 января в Уфе автобус № 167 перевозчика «Автомиг» врезался в памятник архитектуры по улице Цюрупы, 86, также известном как «Особняк Якушевых».  По данным очевидцев, автобус въехал в здание после столкновения с другим автобусом «НефАЗ». В данный момент у автобуса, судя по камерам видеонаблюдения, находится реанимационная бригада скорой помощи. Есть ли пострадавшие в происшествии, пока неизвестно.

Подробности ДТП в скором времени пообещали сообщить в пресс-службе ГИБДД по Уфе.К слову, буквально вчера Mkset писал о жалобах в социальных сетях на водителя автобуса «Башавтотранс», который якобы «всю дорогу сидел в телефоне».

 

"Страшно ездить": пассажиры пожаловались на водителя автобуса в Уфе
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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия
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