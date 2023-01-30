Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых в центре Уфы

Около 11 часов 40 минут 30 января в Уфе автобус № 167 перевозчика «Автомиг» врезался в памятник архитектуры по улице Цюрупы, 86, также известном как «Особняк Якушевых». По данным очевидцев, автобус въехал в здание после столкновения с другим автобусом «НефАЗ». В данный момент у автобуса, судя по камерам видеонаблюдения, находится реанимационная бригада скорой помощи. Есть ли пострадавшие в происшествии, пока неизвестно.