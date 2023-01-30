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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Лыжи есть… но их нет: жители Башкирии не нашли спортинвентарь в школах

Сегодня, 12:38

Поиском лыж в школах Башкирии занялись в СПЧ

После публикации Mkset о принуждении родителей покупать лыжи проблемой заинтересовались правозащитники.

Вопросом они «задались в рабочем порядке», сообщил представитель Совета по правам человека при главе Башкирии, депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков. Он отметил, что никогда не сомневался: покупать лыжи — обязанность школы.

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«Согласно ч. 1 ст. 35 закона „Об образовании“ государственная и муниципальная школы должны бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, к которым относится и спортивный инвентарь. То есть лыжи, если они требуются учащимся, должна предоставить школа», — подчеркнул муниципальный депутат.
Он рассказал, что в его школе была л ыжная база, которой мог пользоваться любой желающий. Приносили свои лыжи те, кто хотел кататься на более современных пластиковых и мог себе это позволить.

«В школах города Уфы родителям предложили купить лыжи самостоятельно, что естественно возмутило родителей», — добавил Жуков.

Правозащитник отметил, что не все семьи располагают средствами на покупку лыжного комплекта, и, если инвентарь не выдает и школа, дети лишаются возможности заниматься физкультурой.

Он также предоставил ответ администрации Благовещенского отдела образования, в котором говорится, что во всех школах есть и выдается по требованию спортивный инвентарь.
При этом к посту Жукова сразу же посыпались комментарии горожан, которые заявили, что лыжи им не выдают.

«Почему-то лыжи не выдаются на урок в школе, и ребёнок за это получает „2“», — сообщила Светлана Н.

По ее словам, педагоги утверждают, что лыж в школе нет.

Алена М. Ответила, что покупает лыжи «и сыну и дочери».

«Первый раз слышу, что школа выдаёт лыжи, вот только на той неделе учитель написала: ваш ребёнок не готов на урок физкультуры на лыжах», — подтвердила Альбина К.

Екатерина В. Также сообщила об отсутствии лыж в школе ее ребенка. Нет выдают спортинвентарь и внуку Натальи С.

«Просто зачем нам за девять лет учебы столько лыж дома… было б неплохо, если б выдавали», — считает Марина О.

Как сообщал Mkset ранее, в одной из школ в Уфе «двойки» за отсутствие собственных лыж получила половина класса. По данным мэрии, лыжные базы есть в 60 школах из 126.

Большинство опрошенных нами жителей Башкирии заявили, что бесплатно спортинвентарь детям не выдают. В тех немногих учреждениях, где есть своя лыжная база, требуют взносы за пользование ею.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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