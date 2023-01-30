Лыжи есть… но их нет: жители Башкирии не нашли спортинвентарь в школах

«Согласно ч. 1 ст. 35 закона „Об образовании“ государственная и муниципальная школы должны бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, к которым относится и спортивный инвентарь. То есть лыжи, если они требуются учащимся, должна предоставить школа», — подчеркнул муниципальный депутат.

Он рассказал, что в его школе была л ыжная база, которой мог пользоваться любой желающий. Приносили свои лыжи те, кто хотел кататься на более современных пластиковых и мог себе это позволить.