Лыжи есть… но их нет: жители Башкирии не нашли спортинвентарь в школах

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Вопросом они «задались в рабочем порядке», сообщил представитель Совета по правам человека при главе Башкирии, депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков. Он отметил, что никогда не сомневался: покупать лыжи — обязанность школы.
«Согласно ч. 1 ст. 35 закона „Об образовании“ государственная и муниципальная школы должны бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, к которым относится и спортивный инвентарь. То есть лыжи, если они требуются учащимся, должна предоставить школа», — подчеркнул муниципальный депутат.
Он рассказал, что в его школе была л ыжная база, которой мог пользоваться любой желающий. Приносили свои лыжи те, кто хотел кататься на более современных пластиковых и мог себе это позволить.
«В школах города Уфы родителям предложили купить лыжи самостоятельно, что естественно возмутило родителей», — добавил Жуков.
Правозащитник отметил, что не все семьи располагают средствами на покупку лыжного комплекта, и, если инвентарь не выдает и школа, дети лишаются возможности заниматься физкультурой.
Он также предоставил ответ администрации Благовещенского отдела образования, в котором говорится, что во всех школах есть и выдается по требованию спортивный инвентарь.
При этом к посту Жукова сразу же посыпались комментарии горожан, которые заявили, что лыжи им не выдают.
«Почему-то лыжи не выдаются на урок в школе, и ребёнок за это получает „2“», — сообщила Светлана Н.
По ее словам, педагоги утверждают, что лыж в школе нет.
Алена М. Ответила, что покупает лыжи «и сыну и дочери».
«Первый раз слышу, что школа выдаёт лыжи, вот только на той неделе учитель написала: ваш ребёнок не готов на урок физкультуры на лыжах», — подтвердила Альбина К.
Екатерина В. Также сообщила об отсутствии лыж в школе ее ребенка. Нет выдают спортинвентарь и внуку Натальи С.
«Просто зачем нам за девять лет учебы столько лыж дома… было б неплохо, если б выдавали», — считает Марина О.
Как сообщал Mkset ранее, в одной из школ в Уфе «двойки» за отсутствие собственных лыж получила половина класса. По данным мэрии, лыжные базы есть в 60 школах из 126.
Большинство опрошенных нами жителей Башкирии заявили, что бесплатно спортинвентарь детям не выдают. В тех немногих учреждениях, где есть своя лыжная база, требуют взносы за пользование ею.