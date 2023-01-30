Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
выглядит весьма обнадеживающе. Обобщенный прогноз от научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда вселяет надежду на то, что завершающий месяц зимы пройдет без лютых морозов, да и обещанное аномальное тепло все-таки будет придерживаться минусовых значений.
Так первая половина последнего зимнего месяца обещает дневную температуру в диапазоне от -5 до -9 градусов, ночами разумеется будет еще холоднее, но ничего экстремального, согласно прогнозам. столбики термометра по ночам в первой половине февраля не опустятся ниже 16 градусов (в исключительных случаях до - 20), колебания температуры прогнозируются в диапазоне от -10 до -16 градусов.
Что касается снега, то его российские синоптики не исключают, но прогнозируют лишь небольшой.