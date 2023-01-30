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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии

30 января 2023, 10:19
Фото: 1MI
Оттепели придут раньше положенного срока, но тепло прогнозируют лишь в первую половину месяца.

выглядит весьма обнадеживающе. Обобщенный прогноз от научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда вселяет надежду на то, что завершающий месяц зимы пройдет без лютых морозов, да и обещанное аномальное тепло все-таки будет придерживаться минусовых значений.

Так первая половина последнего зимнего месяца обещает дневную температуру в диапазоне от -5 до -9 градусов, ночами разумеется будет еще холоднее, но ничего экстремального, согласно прогнозам. столбики термометра по ночам в первой половине февраля не опустятся ниже 16 градусов (в исключительных случаях до - 20), колебания температуры прогнозируются в диапазоне от -10 до -16 градусов.

Что касается снега, то его российские синоптики не исключают, но прогнозируют лишь небольшой.

#Ирина Деревянчук#Общество
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