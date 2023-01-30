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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Февральские концерты группы ДДТ и Юрия Шевчука перенесли на неопределенный срок

30 января 2023, 03:17
Фото: 1MI
На сайте группы уточняется, что причины переноса не зависят от ансамбля и организаторов.


Запланированные в феврале концерты группы ДДТ, фронтменом которой является знаменитый уфимец Юрий Шевчук не состоятся. Как сообщается на официальном сайте группы, мероприятия в Челябинске (17 февраля», в Магнитогорске (19 февраля) и в Оренбурге (21 февраля) будут перенесены по независящим от музыкантов причинам на неопределенный срок, новые же даты будут сообщены сразу после того как они станут известны. Уже приобретенные поклонниками билеты остаются действительны.

Напомним, в мае 2022 года после высказывания Юрия Шевчука на концерте в Уфе на артиста завели административный протокол по новой статье о дискредитации ВС РФ, в конце лета артист в Советском райсуде Уфы получил по данной статье штраф в 50 тысяч рублей.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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