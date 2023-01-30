Февральские концерты группы ДДТ и Юрия Шевчука перенесли на неопределенный срок



Запланированные в феврале концерты группы ДДТ, фронтменом которой является знаменитый уфимец Юрий Шевчук не состоятся. Как сообщается на официальном сайте группы, мероприятия в Челябинске (17 февраля», в Магнитогорске (19 февраля) и в Оренбурге (21 февраля) будут перенесены по независящим от музыкантов причинам на неопределенный срок, новые же даты будут сообщены сразу после того как они станут известны. Уже приобретенные поклонниками билеты остаются действительны.