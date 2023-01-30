Дворникам в одном из районов Уфы за один месяц задолжали 5,7 млн рублей зарплаты

Напомним, в Уфе это не первый случай невыплаты заработной платы дворникам, однако при этом данная профессия продолжает местами быть дефицитной. В прошлом году и вовсе, в ходе первого в 2022 году оперативного совещания в администрации Уфы замглавы по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан заявил, что в Уфе наблюдается нехватка дворников, а фактическая их численность составляет лишь 30% от норматива. В прошлом феврале дворники и вовсе жаловались главе республики на невыплату зарплаты на протяжении трех месяцев.