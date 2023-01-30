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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Дворникам в одном из районов Уфы за один месяц задолжали 5,7 млн рублей зарплаты

30 января 2023, 11:47
Получить зарплату работники сферы ЖКХ смогли только после вмешательства прокуратуры.

В Уфе дворники и прочие работники сферы ЖКХ не получили заработную плату. Четыре ООО, а именно «УК Юрюзань-62», «ЖЭУ-8», «Клен», «Колибри» задолжали 212 работникам почти 6 миллионов рублей заработной платы, а именно 5,7 млн рублей.

Однако получить заработанные деньги 212 граждан смогли только после того как на задолженность внимание обратили в надзорном ведомстве. После проверки которую провела прокуратура Кировского района города Уфы, деньги были выплачены, а руководители указанных организаций были привлечены к административной ответственности, в их отношении были составлены административные протоколы по статье «нарушение трудового законодательства».

Напомним, в Уфе это не первый случай невыплаты заработной платы дворникам, однако при этом данная профессия продолжает местами быть дефицитной. В прошлом году и вовсе, в ходе первого в 2022 году оперативного совещания в администрации Уфы замглавы по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан заявил, что в Уфе наблюдается нехватка дворников, а фактическая их численность составляет лишь 30% от норматива. В прошлом феврале дворники и вовсе жаловались главе республики на невыплату зарплаты на протяжении трех месяцев.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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