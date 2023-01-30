Дворникам в одном из районов Уфы за один месяц задолжали 5,7 млн рублей зарплаты

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Уфе дворники и прочие работники сферы ЖКХ не получили заработную плату. Четыре ООО, а именно «УК Юрюзань-62», «ЖЭУ-8», «Клен», «Колибри» задолжали 212 работникам почти 6 миллионов рублей заработной платы, а именно 5,7 млн рублей.
Однако получить заработанные деньги 212 граждан смогли только после того как на задолженность внимание обратили в надзорном ведомстве. После проверки которую провела прокуратура Кировского района города Уфы, деньги были выплачены, а руководители указанных организаций были привлечены к административной ответственности, в их отношении были составлены административные протоколы по статье «нарушение трудового законодательства».
Напомним, в Уфе это не первый случай невыплаты заработной платы дворникам, однако при этом данная профессия продолжает местами быть дефицитной. В прошлом году и вовсе, в ходе первого в 2022 году оперативного совещания в администрации Уфы замглавы по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан заявил, что в Уфе наблюдается нехватка дворников, а фактическая их численность составляет лишь 30% от норматива. В прошлом феврале дворники и вовсе жаловались главе республики на невыплату зарплаты на протяжении трех месяцев.