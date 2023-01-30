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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Прокуратура Башкирии организовала проверку в связи с ДТП с автобусами в центре Уфы

30 января 2023, 07:41
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
На месте происшествия работают прокуроры города и района, проверят и перевозчиков.

Пресс-служба прокуратуры сообщила о начале проверки после того как около часа назад, 30 января в центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Произошло ДТП на оживленном перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского, а после столкновения один из автобусов врезался в дом Якушевых, историческое здание по улице Цюрупы, 86.

Действия правоохранительных органов на месте происшествия координируют прокурор города Уфы Сергей Вороны и прокурор Советского района Рафис Гайнутдинов. Прокуратуре предстоит не только установить обстоятельства происшествия, но и проверить работу перевозчиков, а конкретно то, насколько тщательно они выполняют требования безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. Достанется внимание надзорного ведомства и ответственным за содержание транспортной инфраструктуры Уфы.

Меры прокурорского реагирования будут приняты в случае наличия на то оснований, но это выяснится после проверки.

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#ДТП#Происшествия#Ирина Деревянчук
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