Прокуратура Башкирии организовала проверку в связи с ДТП с автобусами в центре Уфы

Пресс-служба прокуратуры сообщила о начале проверки после того как около часа назад, 30 января в центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса. Произошло ДТП на оживленном перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского, а после столкновения один из автобусов врезался в дом Якушевых, историческое здание по улице Цюрупы, 86.