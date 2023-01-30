Десятый юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля

В прошлом году марафон посетили лыжники из 61 субъекта РФ. До этого участниками соревнований в ХМАО становились олимпийские чемпионы разных лет, например Александр Большунов и Татьяна Сорина. Также в мероприятии принимали участие известные биатлонисты Никита Поршнев и Светлана Слепцова. Наконец, на лыжню марафона выходил единственный в истории двукратный обладатель титула “Король лыж” норвежец Петтер Нортуг, пишет muksun.fm.