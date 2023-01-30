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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Десятый юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля

30 января 2023, 10:03
Фото: pxhere.com
Марафон проводится с 2013 года. Организаторами соревнований выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ “ЮграМегаСпорт” при поддержке банка “Открытие”. Медиахолдинг 1MI традиционно выступает официальным информационным партнером.

В прошлом году марафон посетили лыжники из 61 субъекта РФ. До этого участниками соревнований в ХМАО становились олимпийские чемпионы разных лет, например Александр Большунов и Татьяна Сорина. Также в мероприятии принимали участие известные биатлонисты Никита Поршнев и Светлана Слепцова. Наконец, на лыжню марафона выходил единственный в истории двукратный обладатель титула “Король лыж” норвежец Петтер Нортуг, пишет muksun.fm.

В 2021-2022 годах Югорский лыжный марафон стал вторым в рейтинге самых массовых марафонов Российской Федерации по количеству прошедших 50-километровую дистанцию.

В этом году согласно традиции участники мероприятия смогут состязаться в прохождении маршрута свободным и классическим стилем. 7 состоится классический забег на дистанции 50 километров. 8 апреля пройдёт забег в свободном стиле на дистанциях 5, 25 и 50 километров.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и уплатить регистрационный сбор.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов отметил, что банк, как обычно, предоставляет призовой фонд для победителей. Также “Открытие” отвечает за развлечения для участников и болельщиков.

Мосунов выразил надежду, что в этом году, как и ранее, в мероприятии примут участие россияне из разных регионов, а также знаменитые лыжники, в том числе иностранцы.




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