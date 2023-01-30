БСК и Башкирская перевозочная компания попали под санкции Зеленского на 10 лет

Напомним, под санкциями Украины на сегодняшний день находятся не только компании, но и физические лица, среди них глава Башкирии Радий Хабиров, его советник и знаменитый певец Радик Юльякшин, также широко известный под псевдонимом Элвин Грей, ректоры, возглавляющие вузы в Уфе. Не так давно, в январе нынешнего года стало известно о том, что санкционные списки Украины пополнили четыре медиа-менеджера из Башкирии.