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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:24

БСК и Башкирская перевозочная компания попали под санкции Зеленского на 10 лет

30 января 2023, 06:21
Фото: 1MI
Из-за наложенных санкций компаниям будут заблокированы активы, запрещены торговые операции, а также транзит через Украину.

Стало известно о попадании двух крупных башкирских компаний под санкции. Украина ввела ограничительные меры в отношении Башкирской содовой компании (БСК) и Башкирской перевозочной компании (БПК). Две компании из республики вошли в список 182 юридических лиц из России и Белоруссии, помимо юрлиц в данном списке находятся три индивидуальных предпринимателя, сообщает РБК-Уфа.

Примечательно, что для БСК это не перевое попадание под украинские санкции, так в мае 2020 года Украина уже вводила в отношении содовой компании санкции сроком на три года, которые помимо ограничения торговых операций и блокировки активов, предусматривали и приостановку обязательств, однако в марте 2021 года БСК из-под санкций досрочно «вызволили».

Напомним, под санкциями Украины на сегодняшний день находятся не только компании, но и физические лица, среди них глава Башкирии Радий Хабиров, его советник и знаменитый певец Радик Юльякшин, также широко известный под псевдонимом Элвин Грей, ректоры, возглавляющие вузы в Уфе. Не так давно, в январе нынешнего года стало известно о том, что санкционные списки Украины пополнили четыре медиа-менеджера из Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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