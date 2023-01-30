Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей

Хозуправление №2 заказывало завтраки для, вероятно, чиновников и в прошлом году. Кормить постояльцев отеля нужно было ежедневно, включая выходные и праздничные дни начиная с 7:30. Горячие комплексные завтраки состояли из нескольких порционных блюд. Предусматривалось три их варианта. Помимо напитков - минеральной воды, чая с лимоном или молоком или зернового кофе — в них входили выпечка, сосиска, тосты, сыр, сливочное масло, глазунья, омлет с зеленью или молочная каша, а также сырники со сметаной, творог со сметаной или запеканка со сметаной и напитки. Стоимость одного завтрака составляла 378,33 рубля — это в пять-шесть раз дороже, чем выделяется на питание одного школьника.