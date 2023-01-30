Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В план-график закупок республиканского Хозуправления № 2 на 2023 год включены такие позиции, как предоставление номерного фонда гостиницы «Айгуль», а также услуги по организации горячих завтраков.
На аренду гостиничных номеров из бюджета планируется потратить 150 тысяч рублей. На горячие завтраки — еще 615,7 тысячи рублей.
План закупок на текущий год верстался в 2022-м. Первоначально предполагалось направить на номера гораздо большую сумму — 600 тысяч рублей, следует из плана учреждения. Однако 16 ноября закупку отменили. Причиной этому стало «возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно». В тот же день в графике появилась такая же позиция с суммой 150 тысяч.
Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, в 2022 году Хозуправление планировало потратить на номера в гостинице 150 тысяч рублей. В 2024 и в 2025 ведомство ежегодно намерено направлять на эти цели почти по 380 тысяч.
На горячие завтраки в 2022 году резервировалось всего 582 тысячи рублей. На горячие завтраки планируется в 2024 и 2025 году выделить по 816 тысяч рублей.
Как сообщал ранее Mkset, в гостинице «Айгуль», вероятно, живут приезжие высокопоставленные чиновники. В частности, ранее сообщалось об обысках в номере в этом отеле у замглавы Минздрава Башкирии Ирины Кононовой. Хозуправление нанимало охрану для гостиницы «Айгуль», а также подрядчика для обслуживания прилегающей к ней территории.
Хозуправление №2 заказывало завтраки для, вероятно, чиновников и в прошлом году. Кормить постояльцев отеля нужно было ежедневно, включая выходные и праздничные дни начиная с 7:30. Горячие комплексные завтраки состояли из нескольких порционных блюд. Предусматривалось три их варианта. Помимо напитков - минеральной воды, чая с лимоном или молоком или зернового кофе — в них входили выпечка, сосиска, тосты, сыр, сливочное масло, глазунья, омлет с зеленью или молочная каша, а также сырники со сметаной, творог со сметаной или запеканка со сметаной и напитки. Стоимость одного завтрака составляла 378,33 рубля — это в пять-шесть раз дороже, чем выделяется на питание одного школьника.