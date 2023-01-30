Авария в центре Уфы, номера и завтраки чиновников и новые выплаты для медиков

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых в центре Уфы. Около 11 часов 40 минут 30 января в Уфе автобус № 167 перевозчика «Автомиг» врезался в памятник архитектуры по улице Цюрупы, 86, также известном как «Особняк Якушевых». Как сообщили в Минздраве Башкирии в ДТП с автобусом в центре Уфы пострадало шесть человек, детей среди них нет. Уточняется, что четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.
Позже по факту ДТП прокуратура Башкирии организовала проверку, а следственный комитет организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии. Так первая половина последнего зимнего месяца обещает дневную температуру в диапазоне от -5 до -9 градусов, ночами разумеется будет еще холоднее, но ничего экстремального, согласно прогнозам. столбики термометра по ночам в первой половине февраля не опустятся ниже 16 градусов (в исключительных случаях до - 20), колебания температуры прогнозируются в диапазоне от -10 до -16 градусов.
Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей. В план-график закупок республиканского Хозуправления № 2 на 2023 год включены такие позиции, как предоставление номерного фонда гостиницы «Айгуль», а также услуги по организации горячих завтраков. На аренду гостиничных номеров из бюджета планируется потратить 150 тысяч рублей. На горячие завтраки — еще 615,7 тысячи рублей.
В Башкирии введут новые выплаты для медработников. Медики Башкирии будут дополнительно получать от 4,5 до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщается в проекте указа главы Башкирии, опубликованном на сайте регионального Минздрава.