Авария в центре Уфы, номера и завтраки чиновников и новые выплаты для медиков

Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых в центре Уфы. Около 11 часов 40 минут 30 января в Уфе автобус № 167 перевозчика «Автомиг» врезался в памятник архитектуры по улице Цюрупы, 86, также известном как «Особняк Якушевых». Как сообщили в Минздраве Башкирии в ДТП с автобусом в центре Уфы пострадало шесть человек, детей среди них нет. Уточняется, что четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.