Активистке Лилии Чанышевой* из Уфы продлили арест еще до 3 апреля

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Мосгорсуд продлил арест Лилии Чанышевой* до 3 февраля 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал «SOTA».
Напомним, что задержали экс-координатора штаба Навального** в Уфе еще 9 ноября 2021 года. Отметим, в этот же день по всей Уфе прошли обыски и у других бывших сотрудников штаба*.
В конце ноября 2021 года Чаныева* была этапирована в московское СИЗО, где и находится до сих пор.
Сама Лилия Чанышева* в своем телеграм-канале предположила, что в феврале дело будет передано в Кировский райсуд Уфы, следовательно, и она будет этапирована в родной город.
* — внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** — организация внесена в перечень экстремистских и террористических организаций, запрещена и ликвидирована в России