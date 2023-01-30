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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Активистке Лилии Чанышевой* из Уфы продлили арест еще до 3 апреля

Сегодня, 12:56
Задержана женщина была еще в ноябре 2021 года по подозрению в организации экстремистского сообщества.

Мосгорсуд продлил арест Лилии Чанышевой* до 3 февраля 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал «SOTA».

Напомним, что задержали экс-координатора штаба Навального** в Уфе еще 9 ноября 2021 года. Отметим, в этот же день по всей Уфе прошли обыски и у других бывших сотрудников штаба*.

В конце ноября 2021 года Чаныева* была этапирована в московское СИЗО, где и находится до сих пор.

Сама Лилия Чанышева* в своем телеграм-канале предположила, что в феврале дело будет передано в Кировский райсуд Уфы, следовательно, и она будет этапирована в родной город.

 

* — внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

** — организация внесена в перечень экстремистских и террористических организаций, запрещена и ликвидирована в России

#Элина Сайфранова
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