В Башкирии сотрудник полиции выиграл суд по делу о защите чести и достоинства

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Башкирии суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства сотрудника полиции. Сотрудник ППС обратился с соответствующим иском на имя уроженца Баймакского района республики, находившегося в состоянии алкогольного опьянения на территории автовокзала «Южный» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Сообщается, что полицейские осуществляли патрулирование улиц. На территории уфимского автовокзала их внимание привлек мужчина, размахивавший руками и всячески донимавший прохожих. Сотрудники полиции потребовали у мужчины документы, удостоверяющие личность, а также предложили проследовать за ними для составления протокола об административном правонарушении.
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на предложение полицейских отреагировал агрессивно. Ему сделали замечание, а также рекомендовали успокоиться, на что мужчина отреагировал с ещё большим раздражением — с его стороны последовал ряд оскорблений в адрес правоохранителей. Постовые объяснили гражданину, что его действия уголовно наказуемы. Доводы не убедили пьяного мужчину, и он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Как выяснилось, задержанный оказался ранее несудимым жителем Баймакского района. По словам мужчины, он возвращался с дня рождения друга, где и перебрал с алкоголем.
По материалам территориального подразделения следственного комитета, суд признал мужчину виновным по статье «Оскорбление представителя власти» и назначил штраф.
В последующем полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства. Иск рассматривался по месту проживания ответчика. Баймакский районный суд, рассмотрев иск, обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда.