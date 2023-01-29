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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Башкирии сотрудник полиции выиграл суд по делу о защите чести и достоинства

29 января 2023, 10:17
Фото: 1MI
Ранее сотрудника ППС оскорбил пьяный житель Баймакского района

В Башкирии суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства сотрудника полиции. Сотрудник ППС обратился с соответствующим иском на имя уроженца Баймакского района республики, находившегося в состоянии алкогольного опьянения на территории автовокзала «Южный» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сообщается, что полицейские осуществляли патрулирование улиц. На территории уфимского автовокзала их внимание привлек мужчина, размахивавший руками и всячески донимавший прохожих. Сотрудники полиции потребовали у мужчины документы, удостоверяющие личность, а также предложили проследовать за ними для составления протокола об административном правонарушении.

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на предложение полицейских отреагировал агрессивно. Ему сделали замечание, а также рекомендовали успокоиться, на что мужчина отреагировал с ещё большим раздражением — с его стороны последовал ряд оскорблений в адрес правоохранителей. Постовые объяснили  гражданину, что его действия уголовно наказуемы. Доводы не убедили пьяного мужчину, и он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье  «Мелкое хулиганство».

Как выяснилось, задержанный оказался ранее несудимым жителем Баймакского района. По словам мужчины, он возвращался с дня рождения друга, где и перебрал с алкоголем.

По материалам территориального подразделения следственного комитета, суд признал мужчину виновным по статье «Оскорбление представителя власти» и назначил штраф.

В последующем полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства. Иск рассматривался по месту проживания ответчика. Баймакский районный суд, рассмотрев иск, обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда.

#Общество#Азамат Нухов
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