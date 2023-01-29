В Башкирии сотрудник полиции выиграл суд по делу о защите чести и достоинства

Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на предложение полицейских отреагировал агрессивно. Ему сделали замечание, а также рекомендовали успокоиться, на что мужчина отреагировал с ещё большим раздражением — с его стороны последовал ряд оскорблений в адрес правоохранителей. Постовые объяснили гражданину, что его действия уголовно наказуемы. Доводы не убедили пьяного мужчину, и он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».