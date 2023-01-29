В Башкирии приемные семьи «усыновили» более двухсот пожилых людей

Posted Вчера, 07:03
Published Вчера, 07:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Программа «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» была запущена в республике в 2017 году. Проект предусматривает устройство одиноких престарелых жителей и инвалидов в приемные семьи. Подопечные получают постоянный уход в домашних условиях и не чувствуют себя одинокими.
Приемная семья получает вознаграждение — 6200 руб. в месяц. Если речь идет об инвалиде первой группы или пожилом человеке старше 80 лет, вознаграждение составляет 8060 руб.
С момента запуска проекта было создано 247 приемных семей для 263 подопечных. Сейчас в 108 семьях проживают 113 человек.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Нацпроект предполагает повышение качества жизни пожилых людей, в том числе путем приема одиноких граждан в семьи.