В Башкирии приемные семьи «усыновили» более двухсот пожилых людей

Программа «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» была запущена в республике в 2017 году. Проект предусматривает устройство одиноких престарелых жителей и инвалидов в приемные семьи. Подопечные получают постоянный уход в домашних условиях и не чувствуют себя одинокими.