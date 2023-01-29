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Posted Вчера, 07:03

Published Вчера, 07:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Башкирии приемные семьи «усыновили» более двухсот пожилых людей

29 января 2023, 07:03
Фото: 1MI
Только в прошлом году в семьи было устроено двадцать одиноких стариков, нуждающихся в постоянной заботе, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Программа «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» была запущена в республике в 2017 году. Проект предусматривает устройство одиноких престарелых жителей и инвалидов в приемные семьи. Подопечные получают постоянный уход в домашних условиях и не чувствуют себя одинокими.

Приемная семья получает вознаграждение — 6200 руб. в месяц. Если речь идет об инвалиде первой группы или пожилом человеке старше 80 лет, вознаграждение составляет 8060 руб.

С момента запуска проекта было создано 247 приемных семей для 263 подопечных. Сейчас в 108 семьях проживают 113 человек.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Нацпроект предполагает повышение качества жизни пожилых людей, в том числе путем приема одиноких граждан в семьи.

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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