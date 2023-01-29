Туман, гололед и плохая видимость на дорогах: какая погода ждет жителей Башкирии

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей республики в ближайшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
На территории республики в период с 29 по 30 января ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -16,-21°, днём -5,-10°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Местами пройдет небольшой снег, также возможно возникновение гололедицы на дорогах. МЧС по РБ предупреждает о тумане и ограничении видимости на дорогах до 500 метров.