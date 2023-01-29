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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Туман, гололед и плохая видимость на дорогах: какая погода ждет жителей Башкирии

29 января 2023, 12:02
Фото: 1MI

В МЧС Башкирии жителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Жителям республики рекомендуют проявить аккуратность на дорогах

Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей республики в ближайшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. 

На территории республики в период с 29 по 30 января ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -16,-21°, днём -5,-10°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. 

Местами пройдет небольшой снег, также возможно возникновение гололедицы на дорогах. МЧС по РБ предупреждает о тумане и ограничении видимости на дорогах до 500 метров. 

#Азамат Нухов#Погода
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