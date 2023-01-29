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Updated Сегодня, 08:02

"Страшно ездить": пассажиры пожаловались на водителя автобуса в Уфе

29 января 2023, 08:00
Фото: 1MI
Ситуацию обсуждают пользователи соцсетей

Пользователи соцсетей обсуждают водителя автобуса, который в течение всей поездки отвлекался на телефон, тем самым подвергая опасности себя и пассажиров общественного транспорта. 

 

Фото: Телеграм-канал Новости. Уфа Башкортостан

Как утверждает автор публикации, на фото водитель автобуса маршрута №57. По его же словам, тот же водитель половину дороги якобы не держался за руль. 

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГУП «Башавтотранс». Мы опубликуем ответ сразу после получения. 

#Азамат Нухов#Город
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