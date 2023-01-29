РЛК и фонд развития промышленности России провели совместную сделку на 21 млн рублей

Posted Вчера, 10:06
Published Вчера, 10:06
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Экспертный совет ФРП РФ одобрил заем для ООО «Станкомонтаж». Участие Фонда в проекте обеспечило финансирование 90% аванса за лизинговое оборудование под 1,0% годовых, что позволило привлечь в республику свыше 10 млн руб. федеральных средств. Лизинговая поддержка оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
— Государственные программы льготного лизинга позволяют компаниям на выгодных условиях приобретать новое оборудование для развития и увеличения объемов выпуска продукции. Стараемся сделать эти меры максимально доступными для наших предпринимателей. Совместно с «Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан» и ФРП РФ реализуем крупные проекты, направленные на выпуск высокотехнологичной продукции в Башкирии, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
«Станкомонтаж» поставляет металлообрабатывающие станки и комплектующие к ним. Льготный лизинг позволит реализовать проект по производству узлов и комплектующих для авиационного промышленного кластера Башкирии, что в логике импортозамещения. Общий бюджет проекта превысил 23 млн рублей, из них региональная лизинговая компания профинансировала 11,32 млн рублей, заем ФРП РФ составил 10,2 млн рублей, остальное внесло само предприятие.
Новый проект создает на предприятии новые рабочие места и позволяет надеяться на рост объемом производства, что в конечном итоге увеличит годовую выручку на 20 процентов. Уже заключены договоры на поставку нового оборудования.