РЛК и фонд развития промышленности России провели совместную сделку на 21 млн рублей

— Государственные программы льготного лизинга позволяют компаниям на выгодных условиях приобретать новое оборудование для развития и увеличения объемов выпуска продукции. Стараемся сделать эти меры максимально доступными для наших предпринимателей. Совместно с «Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан» и ФРП РФ реализуем крупные проекты, направленные на выпуск высокотехнологичной продукции в Башкирии, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.