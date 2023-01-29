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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Размер средней зарплаты жителей Башкирии составит более 127 тысяч рублей

29 января 2023, 04:44
Фото: 1MI
Такого размеры оплаты труда планируется достичь в республике к 2036 году

Размер средней зарплаты граждан республики к 2036 году должен возрасти троекратно. Об этом сообщает Министерство экономического развития и инвестиционной политики в опубликованном недавно «Прогнозе социально-экономического развития Республики Башкортостан на долгосрочный период до 2036 года».

Сообщается, Так, в соответствии с базовым вариантом, размер зарплаты составит 127,7 тысяч рублей и 97,5 тысяч в соответствии с консервативным. Таким образом, по отношению к показателям позапрошлого года рост, согласно прогнозам, составит 3 и 2,3 раза соответственно.

По предположению Минэкономразвития средние заработки в Башкирии будут расти опережающими инфляцию темпами. Достичь указанных показателей чиновники намерены хамски применения таких мер, как  реализации Региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, создание новых рабочих мест, содействие включению в коллективные договоры обязательств, которые предусматривают установление основных параметров по оплате труда. 

#Общество
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