Размер средней зарплаты жителей Башкирии составит более 127 тысяч рублей

Сообщается, Так, в соответствии с базовым вариантом, размер зарплаты составит 127,7 тысяч рублей и 97,5 тысяч в соответствии с консервативным. Таким образом, по отношению к показателям позапрошлого года рост, согласно прогнозам, составит 3 и 2,3 раза соответственно.