Размер средней зарплаты жителей Башкирии составит более 127 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Размер средней зарплаты граждан республики к 2036 году должен возрасти троекратно. Об этом сообщает Министерство экономического развития и инвестиционной политики в опубликованном недавно «Прогнозе социально-экономического развития Республики Башкортостан на долгосрочный период до 2036 года».
Сообщается, Так, в соответствии с базовым вариантом, размер зарплаты составит 127,7 тысяч рублей и 97,5 тысяч в соответствии с консервативным. Таким образом, по отношению к показателям позапрошлого года рост, согласно прогнозам, составит 3 и 2,3 раза соответственно.
По предположению Минэкономразвития средние заработки в Башкирии будут расти опережающими инфляцию темпами. Достичь указанных показателей чиновники намерены хамски применения таких мер, как реализации Региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, создание новых рабочих мест, содействие включению в коллективные договоры обязательств, которые предусматривают установление основных параметров по оплате труда.