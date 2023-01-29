Лесники Башкирии готовятся к предстоящему пожароопасному сезону

Posted Вчера, 15:15
Published Вчера, 15:15
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Как отметили в ведомстве, благодаря реализации национального проекта «Экология» в республике проводится большая работа по оснащению специализированной техникой лесопожарных станций ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ» и в целом по укреплению подведомственных минлесхозу учреждений. Так, в прошлом году на покупку спецтехники для лесопожарных станций республики из федерального бюджета было выделено 22,7 млн рублей.
— Перед постановкой техники на зимнее хранение мы тщательно проверяем ее состояние. Соблюдение требований документации, прилагаемой к лесопожарной технике, обеспечение условий хранения продлевают срок ее службы, — пояснил начальник Зилаирской ЛПС Александр Раков. — В случае необходимости выполняем обязательное техническое обслуживание и ремонт. Стараемся оперативно устранять неисправности. К пожароопасному сезону всю технику приведем в порядок.
Как сообщалось ранее, Башкирия в прошлом году наряду с Якутией, Камчатским краем, Свердловской областью и Карелией вошла в Топ-5 лучших регионов по качеству тушения лесных пожаров. Эти регионы добились значительного снижения площадей возгорания по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников на пресс-конференции, посвященной итогам пожароопасного сезона-2022.
В Башкирии площадь лесных пожаров в 2022 году была в 49,6 раза ниже, чем в 2021-м и составила 318,7 га.