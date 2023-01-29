mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:15

Published Вчера, 15:15

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Лесники Башкирии готовятся к предстоящему пожароопасному сезону

29 января 2023, 15:15
Фото: 1MI
Работники всех восьми лесопожарных станций (ЛПС) Башкирии проводят сейчас плановый ремонт спецтехники, оборудования и инвентаря, готовятся к предстоящему пожароопасному сезону-2023.

Как отметили в ведомстве, благодаря реализации национального проекта «Экология» в республике проводится большая работа по оснащению специализированной техникой лесопожарных станций ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ» и в целом по укреплению подведомственных минлесхозу учреждений. Так, в прошлом году на покупку спецтехники для лесопожарных станций республики из федерального бюджета было выделено 22,7 млн рублей.

— Перед постановкой техники на зимнее хранение мы тщательно проверяем ее состояние. Соблюдение требований документации, прилагаемой к лесопожарной технике, обеспечение условий хранения продлевают срок ее службы, — пояснил начальник Зилаирской ЛПС Александр Раков. — В случае необходимости выполняем обязательное техническое обслуживание и ремонт. Стараемся оперативно устранять неисправности. К пожароопасному сезону всю технику приведем в порядок.

Как сообщалось ранее, Башкирия в прошлом году наряду с Якутией, Камчатским краем, Свердловской областью и Карелией вошла в Топ-5 лучших регионов по качеству тушения лесных пожаров. Эти регионы добились значительного снижения площадей возгорания по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников на пресс-конференции, посвященной итогам пожароопасного сезона-2022.

В Башкирии площадь лесных пожаров в 2022 году была в 49,6 раза ниже, чем в 2021-м и составила 318,7 га.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
Подпишитесь
Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей
Сегодня, 10:41
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
27 января 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы
Сегодня, 10:31
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Сегодня, 06:08
Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии
Сегодня, 10:19