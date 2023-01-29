Лесники Башкирии готовятся к предстоящему пожароопасному сезону

Как отметили в ведомстве, благодаря реализации национального проекта «Экология» в республике проводится большая работа по оснащению специализированной техникой лесопожарных станций ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ» и в целом по укреплению подведомственных минлесхозу учреждений. Так, в прошлом году на покупку спецтехники для лесопожарных станций республики из федерального бюджета было выделено 22,7 млн рублей.