Башкортостан перевыполнил план по числу участников одного из нацпроектов

Posted Вчера, 13:13
Published Вчера, 13:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Так, участниками нацпроекта уже стали 150 компаний региона. При этом только за минувший год в него вступило 24 новых предприятия, тем самым перекрыв плановый показатель 2024 года.
Пилотные проекты по повышению производительности труда с созданием потока-образца были завершены на 20 предприятиях. В частности, время протекания рабочего процесса было сокращено в среднем на 31%, выработка увеличена на 23%, а запасы незавершенного производства уменьшены на 39%.
— Предприятия благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» учатся эффективнее использовать внутренние ресурсы, оптимизировать перемещение продукции и логистику, обеспечивать полную загрузку оборудования, материалов. В текущем году планируем привлечь еще 18 организаци», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов.
Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.