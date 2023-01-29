mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 13:13

Published Вчера, 13:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Башкортостан перевыполнил план по числу участников одного из нацпроектов

29 января 2023, 13:13
Фото: 1MI
План по количеству предприятий, которые принимают участие в нацпроекте «Производительность труда», в прошлом году был перевыполнен в Башкирии на 36%.

Так, участниками нацпроекта уже стали 150 компаний региона. При этом только за минувший год в него вступило 24 новых предприятия, тем самым перекрыв плановый показатель 2024 года.

Пилотные проекты по повышению производительности труда с созданием потока-образца были завершены на 20 предприятиях. В частности, время протекания рабочего процесса было сокращено в среднем на 31%, выработка увеличена на 23%, а запасы незавершенного производства уменьшены на 39%.

— Предприятия благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» учатся эффективнее использовать внутренние ресурсы, оптимизировать перемещение продукции и логистику, обеспечивать полную загрузку оборудования, материалов. В текущем году планируем привлечь еще 18 организаци», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.

 

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
Подпишитесь
Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей
Сегодня, 10:41
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
27 января 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы
Сегодня, 10:31
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Сегодня, 06:08
Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии
Сегодня, 10:19