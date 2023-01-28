Возмущены даже продавцы: в Башкирии депутат прошелся по магазинам

Свой пост с реакцией на увиденное Галин опубликовал в соцсетях — судя по всему, для него рост цен стал внезапным открытием. Народный избранник также сообщил, что будет следить за ценами до середины февраля. Он намерен посетить не менее сотни торговых точек. Затем депутат опубличит названия тех магазинов, в которых зафиксирует наиболее высокие цены. Ну, а далее напишет запросы «во все ответственные ведомства».