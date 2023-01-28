Возмущены даже продавцы: в Башкирии депутат прошелся по магазинам

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Представитель фракции КРПФ в Госсобрании Башкирии заявил о возобновлении «рейдов» по продуктовым магизинам. Поводом для этого стали многочисленные обращения от электората.
«Жители Уфы сетуют, что в продуктовых магазинах все, начиная от мяса и рыбы и заканчивая фруктами, овощами, молочкой, хлебом, подорожало чуть ли ни в два раза. Во время наших рейдов по уфимским торговым точкам нам лично в этом удалось убедиться — повышением цен возмущены даже продавцы», — рассказал он.
Свой пост с реакцией на увиденное Галин опубликовал в соцсетях — судя по всему, для него рост цен стал внезапным открытием. Народный избранник также сообщил, что будет следить за ценами до середины февраля. Он намерен посетить не менее сотни торговых точек. Затем депутат опубличит названия тех магазинов, в которых зафиксирует наиболее высокие цены. Ну, а далее напишет запросы «во все ответственные ведомства».
Как все это повлияет на ситуацию с ценами, он не сообщил.
Ранее Галин рекомендовал жителям Башкирии «работать самим», а не ждать путинские пособия на детей к 1 сентября. После неоднозначной реакции избирателей он оправдывался, что его не так поняли.