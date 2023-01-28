В Уфе в подъезде жилого дома заметили подозрительного мужчину с ножом

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Жителей ЖК «Акварель» в микрорайоне Инорс встревожили кадры с видеокамеры в подъезде. На записи они увидели устрашающего вида мужчину с огромным ножом. Соседи сразу же начали делиться домыслами о том, что произошло на лестничной клетке.
Между тем в МВД по Башкирии сообщили, что в этом микрорайоне не было зарегистрировано никаких происшествий.
«Сообщений о подобных происшествиях в микрорайоне „Инорс“ в отдел полиции № 1 управления МВД России по Уфе не поступало», — прокомментировали там.