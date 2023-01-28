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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Уфе в подъезде жилого дома заметили подозрительного мужчину с ножом

28 января 2023, 14:25
Фото: 1MI

Попавший на камеры в подъезде мужчина с ножом напугал уфимцев

В МВД сообщили, что не получали сообщений о происшествиях в этом микрорайоне.

Жителей ЖК «Акварель» в микрорайоне Инорс встревожили кадры с видеокамеры в подъезде. На записи они увидели устрашающего вида мужчину с огромным ножом. Соседи сразу же начали делиться домыслами о том, что произошло на лестничной клетке.

Видеозапись напугала жильцов
Фото: Предоставлено читателем Mkset

Между тем в МВД по Башкирии сообщили, что в этом микрорайоне не было зарегистрировано никаких происшествий.

«Сообщений о подобных происшествиях в микрорайоне „Инорс“ в отдел полиции № 1 управления МВД России по Уфе не поступало», — прокомментировали там.

#2#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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