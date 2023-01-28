В Уфе в подъезде жилого дома заметили подозрительного мужчину с ножом

Жителей ЖК «Акварель» в микрорайоне Инорс встревожили кадры с видеокамеры в подъезде. На записи они увидели устрашающего вида мужчину с огромным ножом. Соседи сразу же начали делиться домыслами о том, что произошло на лестничной клетке.