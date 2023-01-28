В Уфе планируются массовые отключения воды

На этот же день запланированы работы на улице 50 лет СССР — без холодной и горячей воды останутся расположенные на этой улице дома № 38, 38 к.3, 40, 44, 46, 46/1, 48, 48/1 и 50, дом № 207 по улице Менделеева, дома № 12 и 16 по Лесному проезду, дома № 3, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 7 по бульвару Молодежи. Время отключения — с 10:00 до 22:00.