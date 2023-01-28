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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Уфе планируются массовые отключения воды

Сегодня, 06:06

Стал известен график отключения воды в Уфе на следующей неделе

В «Уфаводоканале» рассказали, жители каких домов останутся без ресурса.

Отмечается, что подачу воды прекратят из-за запланированных работ в Октябрьском, Орджоникидзевском и Калининском районах.

Так, во вторник, 31 января, на улице Максима Рыльского будут рементировать аварийный участок водопроводной трубы. Подачу холодной воды прекратят в дома 24/2, 26, 28 и в детский сад, расположенный в доме 26/2 по этой улице. Ограничение продлится весь день — с 10:00 до 20:00.

На этот же день запланированы работы на улице 50 лет СССР — без холодной и горячей воды останутся расположенные на этой улице дома № 38, 38 к.3, 40, 44, 46, 46/1, 48, 48/1 и 50, дом № 207 по улице Менделеева, дома № 12 и 16 по Лесному проезду, дома № 3, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 7 по бульвару Молодежи. Время отключения — с 10:00 до 22:00.

1 февраля ремонт начнут в поселке Тимашево. Там водопровод не будет работать с 10:00 до 20:00. В зону отключения попадают частные дома, расположенные на улице Тимашевской, Ташкентской, Сумской, Таманской, Курильской, Березниковской, Казбекской, Балкинской, Буздякской, Горловской, Прокопьевской, Нальчиковой, Ковалевской, Кумертауской, Тернопольской, Андижанской, Шахтинской и Сызранской. А также расположенные там организации, в числе которых детский сад, школа, а кроме того — офис врачей общей практики, отделение связи, церковь, мечеть и Северное кладбище.

В Калининском районе потребителей отключат от водопровода 2 февраля — с 12:00 до 22:00. Там будут ремонтировать аварийный участок линии. Без холодной воды останутся многоквартирные дома № 1, 3,5,7,9, 9а, 11, 11а, 13 и 13а по улице Мечетлинской и частные дома № 13 и 31 по этой же улице.

#Наталья Балыкова#2#Город
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