В Башкирии зарплата работников превысит 127 тысяч рублей

Фонд заработной платы в 2025 году должен составить по базовому варианту 738,5 млрд рублей, увеличившись начиная с 2021 года в 1,4 раза, по консервативному варианту – 690,4 млрд рублей (рост в 1,3 раза). В 2036 году фонд заработной платы составит уже 1692,5 млрд рублей (с ростом в 3,2 раза), по консервативному варианту – 1286,3 млрд

(в 2,4 раза).