В Башкирии зарплата работников превысит 127 тысяч рублей

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
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Updated Сегодня, 18:20
Минэкономразвития Башкирии представило более оптимистичный вариант развития событий. Так, по версии ведомства, среднемесячная зарплата должна составить 127,7 тыс. рублей к 2036 году. В предыдущей редакции документа прогнозировался более скромный показатель в 104,5 тыс. рублей.
По консервативному варианту в обновленной версии прогноза зарплата должна составить в среднем 97,5 тыс. рублей (ранее предполагалось, что она достигнет лишь 83,8 тыс.).
«Среднемесячная заработная плата работников организаций республики прогнозируется темпами, опережающими темпы роста потребительских цен», - говорится в документе ведомства.
Столь серьезных успехов чиновники планируют добиться за счет реализации мер по регулированию оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, в том числе индексации межотраслевых соотношений и размеров тарифных ставок с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, а также сохранения соотношения зарплаты отдельных категорий бюджетников со средней зарплатой в регионе.
Росту доходов населения должна способствовать региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, создание новых рабочих мест и внесение условий по оплате труда в коллективные договоры.
Фонд заработной платы в 2025 году должен составить по базовому варианту 738,5 млрд рублей, увеличившись начиная с 2021 года в 1,4 раза, по консервативному варианту – 690,4 млрд рублей (рост в 1,3 раза). В 2036 году фонд заработной платы составит уже 1692,5 млрд рублей (с ростом в 3,2 раза), по консервативному варианту – 1286,3 млрд
(в 2,4 раза).
Реальные располагаемые денежные доходы граждан к 2025 году по базовому варианту прогноза вырастут до 100,7%, по консервативному – до 100,6%, а к 2036 году – до 104,0%, и 103,9% соответственно.
Доля людей с доходами ниже величины прожиточного минимума к 2025 году составит 8,7%, а к 2036 году – 5,6%.