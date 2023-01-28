mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

В Башкирии зарплата работников превысит 127 тысяч рублей

Сегодня, 18:18

Стало известно, какая зарплата в Башкирии прогнозируется к 2036 году

Таковы данные долгосрочного прогноза социально-экономического развития республики.

Минэкономразвития Башкирии представило более оптимистичный вариант развития событий. Так, по версии ведомства, среднемесячная зарплата должна составить 127,7 тыс. рублей к 2036 году. В предыдущей редакции документа прогнозировался более скромный показатель в 104,5 тыс. рублей.

По консервативному варианту в обновленной версии прогноза зарплата должна составить в среднем 97,5 тыс. рублей (ранее предполагалось, что она достигнет лишь 83,8 тыс.).

«Среднемесячная заработная плата работников организаций республики прогнозируется темпами, опережающими темпы роста потребительских цен», - говорится в документе ведомства.

Столь серьезных успехов чиновники планируют добиться за счет реализации мер по регулированию оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, в том числе индексации межотраслевых соотношений и размеров тарифных ставок с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, а также сохранения соотношения зарплаты отдельных категорий бюджетников со средней зарплатой в регионе.

Росту доходов населения должна способствовать региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, создание новых рабочих мест и внесение условий по оплате труда в коллективные договоры.

Фонд заработной платы в 2025 году должен составить по базовому варианту 738,5 млрд рублей, увеличившись начиная с 2021 года в 1,4 раза, по консервативному варианту – 690,4 млрд рублей (рост в 1,3 раза). В 2036 году фонд заработной платы составит уже 1692,5 млрд рублей (с ростом в 3,2 раза), по консервативному варианту – 1286,3 млрд
(в 2,4 раза).

Реальные располагаемые денежные доходы граждан к 2025 году по базовому варианту прогноза вырастут до 100,7%, по консервативному – до 100,6%, а к 2036 году – до 104,0%, и 103,9% соответственно.

Доля людей с доходами ниже величины прожиточного минимума к 2025 году составит 8,7%, а к 2036 году – 5,6%.

#Наталья Балыкова#2#Экономика
Подпишитесь
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
Вчера, 07:53
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Вчера, 05:08
«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей
Вчера, 07:17
Государство не просило вас рожать: уфимцы о двойках за отсутствие своих лыж в школе
26 января 10:48
Был призван в сентябре: на СВО погиб 24-летний мобилизованный из Башкирии
Сегодня, 04:46
В Уфе планируются массовые отключения воды
Сегодня, 06:06