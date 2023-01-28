«СЮ» наконец забросил больше двух шайб за матч. Солидная победа над «Северсталью»

— Шипачевы не Шипачевы, у нас у самих классные игроки. Если мы сейчас выигрываем, значит, это работает. Я не буду говорить сейчас, что до этого работало и не работало, но сегодня есть результат, значит, тренерский штаб внес какие-то правильные изменения и команда правильно их восприняла. Мы играем более активно. У нас много скоростных ребят, которые могут играть в такой активный хоккей. Но, еще раз, это решение тренеров — как они скажут, так и будем играть. Мое дело — выходить и делать. Скажут бежать — побегу. Скажут откатываться… Подумаю! (смеется)