«СЮ» наконец забросил больше двух шайб за матч. Солидная победа над «Северсталью»

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Сверхэмоциональная победа над «Ак Барсом» двумя днями ранее стала для Башкирии праздником. На дофаминовое пиршество принесли и пищу для размышлений: способен ли «Салават» всегда быть таким? Продолжит ли играть от атаки и доминировать?
Продолжил.
Противостояние с «Северсталью» — несколько более будничное зрелище, но по сравнением с «Зеленым дерби» многие игры меркнут, на то оно и дерби. И это не означает, что против Череповца было скучно.
Уфа значительно настойчивее команды Андрея Разина пыталась убрать нули с табло. Несколько важных атак первого периода:
При этом перечисленное — без каких-либо сверхусилий. Команда Виктора Козлова по-хорошему спокойно владела инициативой. Соперник никак не успевал в защите.
Для полноты картины не хватало лишь открыть счет, да и удаление Данила Башкирова, проводящего второй матч после травмы, было слишком дешевым (подтолкнул соперника после вброса). Дешевле только нарушение численного состава.
Из интересных действий «Северстали» в созидании — лишь перепас сходу Адама Лишки и Ильи Иванцова на 13-й минуте.
Все же это действие послужило превью к примерно 15 минутам второй двадцатиминутки. Почти весь отрезок прошел с явным преимуществом «сталеваров» и если сначала это были скорее контратаки, то потом уже солидные выпады.
У гостей изначально был неплохой контроль за шайбой, когда они ей владели, а во второй трети матча им не раз удавались быстрые пасы вперед. Разогнав атаку, они не тратили время на расстановку в «позиционках», а начинали бросать с одной-двух передач.
Они уверенно ловили Уфу на сменах, но часто атаки получались совсем неточными — игроки будто торопились бросать, даже когда на них не шли давить. Андрей Разин объяснил это уровнем мастерства.
Хочется положительно отметить ведение шайбы и вывод на бросок (3 броска в створ в первой попытке) у второй спецбригады Череповца, которую составили молодые даже по меркам «Северстали» игроки:
Один из главных козырей череповчан — игра на перехвате. Им не обязательно было идти в глубокий прессинг двумя нападающими, потому что в условиях второго периода смена в принципе начинается в атаке.
В начале третьего периода они сумели вознаградить себя за усилия, обокрав Григория Панина. Правда, счет к тому времени уже был 3:0 в пользу «зелено-белых».
И сложился он несколько непредсказуемо. Почти весь второй период «желто-черные» генерируют выходы 2 в 1 и 1 в 0, быстро рассекают нейтральную зону и заставляют Илью Ежова отрабатывать каждый рубль контракта.
А забивает «Юлаев», еще и две за 80 секунд.
1:0: Шмелев повторно бросил после блокшота Николай Тимашова, шайба отскочила от работавшего на «пятаке» Александра Кадейкина. Выражение «бабочка отлетела от Шмеля», оказывается, органично звучит на хоккее.
2:0: могучий щелчок Райан Мерфи, Башкиров экранирует Дмитрия Шугаева, исправляясь за удаление.
Окончательно спутало планы гостей нарушение Данила Вовченко на Николае Кулемине через 29 секунд после явления двойки на медиакубе, но зафиксированное в протоколе лишь спустя еще 21 секунду — в это время хозяева играли 6 на 5 на отложенном штрафе.
Это большинство не использовали, но еще до его окончания сфолил Андрей Чуркин. Конечно, на Даниле Алалыкине — номер 61 в этом сезоне настоящий магнит для чужих противоправных действий. Плохо, что лига перестала считать фолы против игроков.
Эту попытку уфимцы уже реализовали: Александр Кадейкин сделал дубль, подставив клюшку под бросок Шакира Мухамадуллина, который снова провел четкий и уверенный матч.
Башкирский клуб забросил больше двух шайб за матч впервые за восемь игр и второй раз за 12 матчей.
Первая за 11 игр шайба позволила Кадейкину упрочить свое место в клубной истории — центральный нападающий стал пятым снайпером «Салавата Юлаева» в регулярных сезонах КХЛ.
Обошел легендарного норвежца Патрика Торесена и Игоря Мирнова, который ушел из «СЮ» в «Ак Барс» в статусе топ-снайпера и провел потом только один полноценный сезон в лиге. Карма!
Лучшие снайперы «СЮ» в «регулярках» КХЛ:
В остатке игры хозяева показали большую готовность к нападению команды Андрея Разина (он отмечал эмоциональный подъем оппонента после дерби) и сбегали в контратаку. Артем Пименов добавил гол к ассисту на предыдущую шайбу.
26-летний центрфорвард провел третий матч в «гладких» чемпионатах с двумя очками.
Статистически игра оказалась довольно равной. Соперники примерно поровну бросали (и промахивались) и неплохо блокировали. «Северсталь» активнее перехватывала и немного лучше входила с контролем, «СЮ» был в целом лучше на вбрасываниях.
После бешеного «Зеленого дерби» и против борящегося за плей-офф соперника была добыта пусть не самая яркая, но нужная победа. До конца «регулярки» 12 игр и надо наконец подниматься с шестого места.
Крайний нападающий — о показе нарушений на медиакубе, состоянии после возвращения, втором периоде и эмоциях после «Зеленого дерби».
— Хорошая игра была, много моментов в атаке было у нашего звена, жалко, что не забили. Были позитивные моменты и самое главное — после эмоционального матча с Казанью, какой бы игра ни была, мы ее выиграли и это самое главное.
— Отдали с «Ак Барсом» много сил и эмоций, сегодня было более хладнокровно, более собранно.
— Настраивались так же. Договаривались с ребятами, что несмотря на то, что много эмоций потрачено, надо выходить и играть так же. Потому что «Северсталь» опасная команда, которая борется за плей-офф, и мы уже обжигались так с «Нефтехимиком». Настрой был хороший. Может, в эмоциональном плане игра была где-то ровнее, но все играли собранно, грамотно. Хорошая победа.
— Было желание рационально победить?
— Может быть, где-то.
— Наконец больше двух шайб за игру. Это раздражало раньше, стало ли легче на душе?
— Конечно. Всегда приятно, когда много забиваешь. Хочется по двадцать забивать в каждом матче.
— Начинали активно, но второй период долго контролировался соперником, потом собрались. Что происходило изначально, как удалось переломить?
— У них было несколько хороших контратак. Но все равно мы здорово сыграли, стали играть чуть более активно, потому что это действовало в предыдущие моменты. Здорово сыграли в их зоне (я про свое звено говорю), создавали моменты, доводили до броска.
— Ты уже провел несколько игр после возвращения после травмы. Как состояние, удалось ли вернуть кондиции, чувство игры?
— Да все отлично. Я много работал в эту паузу над своим физическим состоянием. Мне с первой игры было достаточно легко играть, как будто я и не пропускал. А в последние матчи лучше всего себя чувствую. Надо цепляться за это.
— Вы с Алалыкиным выходите с Хмелевским. Что-то изменилось в игре с ним? Может, задание другое стало?
— Да нет, задание примерно то же самое. Пока нащупываем свою игру. Два матча только сыграли, создали много моментов. Просто надо выжимать из этого, чтобы это переходило в результат. Тогда будет классно.
— Какие видишь фишки у Хмелевского? Все-таки другой центр, человек поиграл в Северной Америке, хорошо обводит.
— Саша хороший игрок, но я и до этого играл с хорошими партнерами. Мне все нравится, и там, и здесь. Все игроки хорошие у нас.
— Сегодня второй матч показывают на медиакубе повторы нарушений. Как ты относишься к этому нововведению? Вроде, никто не психует, ничего на лед не кидают.
— Значит, это прикольно. Если честно, я даже не обращал внимания.
— С 25-го числа так сделали в 12 клубах.
— Навсегда или временно?
— Пока не было объявления, что это временно, наверное, всегда так будет.
— Прикольно, пусть будет.
— Дальше «Нефтехимик». В гостях им погорели 2:5. Есть ли реваншистское настроение после игры, после которой тренер сказал «Вышли поиграть в хоккей»?
— Да, конечно. Надо обязательно выигрывать у «Нефтехимика», потому что это важные очки. Я думаю, каждый в команде понимает, что в прошлый раз мы серьезно обожглись на них и все выйдут с другим настроем. Я очень надеюсь и думаю, что мы победим.
— Удается ли «Салавату» найти свою игру после проигрышного отрезка?
— Да, мне кажется. Мы изменили некоторые моменты в своей игре, и это идет нам на пользу. Два матча мы действительно играем очень хорошо. Надо не расслабляться и дальше нащупывать свою игру, чтобы к плей-офф подойти полностью в боевом состоянии, чтобы каждый игрок чувствовал уверенность в себе и в партнере.
— В последние две игры «Салават» не выходит терпеть, удерживать счет. Как ты считаешь, это больше идет «Салавату»? Может, надо более раскованно, рискованно играть? Понятно, что нет своих Шипачевых и так далее, но как бы, и что?
— Шипачевы не Шипачевы, у нас у самих классные игроки. Если мы сейчас выигрываем, значит, это работает. Я не буду говорить сейчас, что до этого работало и не работало, но сегодня есть результат, значит, тренерский штаб внес какие-то правильные изменения и команда правильно их восприняла. Мы играем более активно. У нас много скоростных ребят, которые могут играть в такой активный хоккей. Но, еще раз, это решение тренеров — как они скажут, так и будем играть. Мое дело — выходить и делать. Скажут бежать — побегу. Скажут откатываться… Подумаю! (смеется)
— Когда забьешь?
— Да, надо уже забивать. Надеюсь, в следующей игре. Дай бог.
29 января 16:30. Салават Юлаев — Нефтехимик
1 февраля 21:00. Торпедо — Салават Юлаев
3 февраля 21:30. ЦСКА — Салават Юлаев