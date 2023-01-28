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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Суд назначил штраф жителю Уфы, дискредитировавшему ВС России на бутылках с алкоголем

Сегодня, 08:23

Наклеивший запрещенные слова на бутылки с алкоголем уфимец оштрафован на 30 тысяч

Сам нарушитель объяснил свои действия стрессом.

Кировский суд Уфы рассмотрел административное дело о дискредитации российской армии на бутылках с алкоголем. Нарушителю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как следует из решения суда, Алексей З. приклеивал на товар в магазине самодельные наклейки с фразой из двух слов. В материалах дела говорится, что о правонарушении в полицию сообщил сотрудник магазина, обнаруживший на полках « товар с провокационными наклейками». Запрещенные фразы появились на напитке «Politra» в бумажной емкости, бутылках «Совиньона» и водки.

Наклейки представляли собой двусторонний скотч белого цвета с надписью провокационного характера. Также на месте происшествия изъяли двусторонние стикеры.

Полицейские изучили архивные записи камер видеонаблюдения и обнаружили, что надписи наклеил неизвестный покупатель, посещавший магазин в один из дней. После этого он приобрел алкоголь, заплатив за него 385 рублей банковской картой.

Личность покупателя установили, в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Сам нарушитель объяснил, что дискредитировать российскую армию он не собирался, армейских символов не наклеивал и публично ничего не заявлял. Надписи он размещал с обратной стороны бутылок.

Уфимец признал свою вину, согласившись, что его действия были неправомерными. Он объяснил свой поступок стрессовой ситуацией, связанной с гибелью друга.

Суд посчитал, что Алексей З. «осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». В качестве смягчающих вину обстоятельств он учел признание вины и то, что правонарушение совершено впервые.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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