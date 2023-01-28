Суд назначил штраф жителю Уфы, дискредитировавшему ВС России на бутылках с алкоголем

Как следует из решения суда, Алексей З. приклеивал на товар в магазине самодельные наклейки с фразой из двух слов. В материалах дела говорится, что о правонарушении в полицию сообщил сотрудник магазина, обнаруживший на полках « товар с провокационными наклейками». Запрещенные фразы появились на напитке «Politra» в бумажной емкости, бутылках «Совиньона» и водки.