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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Месяц назад родился четвертый ребенок: в ходе СВО погиб многодетный отец из Башкирии

28 января 2023, 14:03
Фото: vk/Марс Кашапов

На Украине погиб отец четверых детей из Башкирии

О гибели военнослужащего сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

Он рассказал, что печальная весть пришла накануне. Известно, что погиб житель деревни Чулпан Фархат Клычев.

«Фархат с честью исполнил свой воинский долг, отдав жизнь за мир», — подчеркнул Марс Кашапов.

Он написал, что разделяет боль потери с родственниками мужчины.

Военнослужащего хорого знают и любят в селе Шарипово, где он вырос, отмечает газета «На земле Салавата». По данным издания, у Фархата Клычева осталась супруга и четверо детей — младшая дочь родилась всего месяц назад. Простятся с военнослужащим в ближайшие дни.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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