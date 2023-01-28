Месяц назад родился четвертый ребенок: в ходе СВО погиб многодетный отец из Башкирии

Военнослужащего хорого знают и любят в селе Шарипово, где он вырос, отмечает газета «На земле Салавата». По данным издания, у Фархата Клычева осталась супруга и четверо детей — младшая дочь родилась всего месяц назад. Простятся с военнослужащим в ближайшие дни.