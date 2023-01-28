И где это молоко? Жители Башкирии не поверили рассказу Хабирова о высоких надоях

«Из-за этого, наверное, молоко на прилавках стоит около 80 рублей уже?! И нету местных, в основном из других регионов, привозные. Наши получается не могут пройти по условиям? Вот им помощь и надо, чтоб в федеральных сетях 90% продукта были местные производители», — прокомментировал он.