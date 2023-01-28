И где это молоко? Жители Башкирии не поверили рассказу Хабирова о высоких надоях

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
О больших объемах производства товарного молока — 200 тонн в сутки — Радий Хабиров рассказал на своих страницах в соцсетях. Таких успехов, по его данным, достигли в Чекмагушевском районе республики.
Хабиров также перечислил крупнейшие сельхозпредприятия: «Базы», «Герой» и «Байбулат». Глава региона подчеркнул, что ни в одном другом районе не производят такой объем молока. Производимых 200 тонн достаточно для свыше 220 тысяч человек, добавил он.
При этом жители Башкирии поставили рекорд под сомнение. Они спрашивают, почему же тогда «своего, родного» молока нет на прилавках магазинов.
«Почему магазины заполнены привозными молочными продуктами, произведенными посредниками ИП, которые сто раз его перефасовывают? Всякие супер-, гипермаркеты заполнены дешевыми маслами, в которых в этикетках данные не соответствует с содержимым. Никто их не контролирует, контролируются только детские учреждения», — написал один из местных жителей.
Он также интересуется, почему программы господдержки работают на посредников, а не на производителей, а продукт, прежде чем дойдет до покупателя, «проходит несколько всяких ип-шников, и состав и качество меняется».
Наталья В. добавила, что в магазинах продается не натуральное, а порошковое молоко. Еще несколько человек спросили, где искать тот самый башкирский продукт. Альмир Б. обратил внимание властей на высокие цены.
«Из-за этого, наверное, молоко на прилавках стоит около 80 рублей уже?! И нету местных, в основном из других регионов, привозные. Наши получается не могут пройти по условиям? Вот им помощь и надо, чтоб в федеральных сетях 90% продукта были местные производители», — прокомментировал он.
Регина С. отметила, что натуральное молоко можно купить разве что на ярмарке непосредственно у фермера.
«А вспомнить, какую продукцию выпускали в Дюртюлинском молокозаводе — молоко, сливки, масло, сметана, сыр, ряженка, кефир — всё было отличного качества! Где этот завод теперь…», — напомнила она.
Альбина Б. Также попросила восстановить Дюртюлинский молочный комбинат. Тогда там появятся и рабочие места, а производителям не нужно будет возить свое молоко за 300 км, добавила она.
В республиканском Минторге между тем, отвечая пользователям, сообщили, что произведенную в Башкирии молочную продукцию можно встретить в магазинах федеральных и региональных сетей.
«Знак „Продукт Башкортостана“ на упаковке товара свидетельствует о том, что продукты питания произвели на территории Республики Башкортостан из натурального продовольственного сырья. Кроме того, молочная продукция есть на ярмарках республики», — отметили в ведомстве. Информацию по представленности молочной продукции на полках магазинов пообещали предоставить до 1 февраля.