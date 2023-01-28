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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Был призван в сентябре: на СВО погиб 24-летний мобилизованный из Башкирии

28 января 2023, 04:46
Фото: vk.com/Фанзиль Чингизов

В Гафурийском районе Башкирии похоронили 24-летнего мобилизованного Максима Чернова

Об этом сообщил глава муниципалитетета Фанзиль Чингизов.

«Гафурийская земля лишилась ещё одного своего сына. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Максим Владимирович Чернов», — написал он в соцсети.

Фанзиль Чингизов рассказал, что родился и вырос военнослужащий в деревне Ташла, где и окончил школу. Затем он прошел профессиональное обучение, стал мастером, отслужил в армии. Максим Чернова был призван по частичной мобилизации в сентябре. А 4 января он погиб.

Военнослужащему было 24 года, простились с ним накануне у родного дома. Местные жители в комментариях отмечают, что Максим Чернов был единственным ребенком в семье.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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