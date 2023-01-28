Был призван в сентябре: на СВО погиб 24-летний мобилизованный из Башкирии

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
«Гафурийская земля лишилась ещё одного своего сына. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Максим Владимирович Чернов», — написал он в соцсети.
Фанзиль Чингизов рассказал, что родился и вырос военнослужащий в деревне Ташла, где и окончил школу. Затем он прошел профессиональное обучение, стал мастером, отслужил в армии. Максим Чернова был призван по частичной мобилизации в сентябре. А 4 января он погиб.
Военнослужащему было 24 года, простились с ним накануне у родного дома. Местные жители в комментариях отмечают, что Максим Чернов был единственным ребенком в семье.