Был призван в сентябре: на СВО погиб 24-летний мобилизованный из Башкирии

Фанзиль Чингизов рассказал, что родился и вырос военнослужащий в деревне Ташла, где и окончил школу. Затем он прошел профессиональное обучение, стал мастером, отслужил в армии. Максим Чернова был призван по частичной мобилизации в сентябре. А 4 января он погиб.