Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В редакцию Mkset обратились владельцы садовых участков нескольких СНТ в Уфимском районе республики. В частности, жители СНТ «Весна», СНО «Эталон», СНТ «Рябинушка», СНТ «Горнизонный». С их слов, отходы с Авдонской птицефабрики уже в течение нескольких лет якобы свозят на поля неподалеку от садовых товариществ. Жители опасаются, что с наступлением лета и приходом жаркой погоды все близлежащие садовые товарищества накроет зловонием от птичьего помета.
Как рассказывают местные жители, подобная ситуация повторяется здесь регулярно. Птицефабрика, по мнению людей, якобы систематически сбрасывает свежий куриный помет на поля в непосредственной близости от садовых товариществ. По данным жильцов, за свои действия птицефабрика якобы уже неоднократно получала штрафы. Меж тем владельцы садовых участков продолжают страдать.
— Мы все этим дышим, мух бесконечное количество, аж глаза открыть невозможно, — рассказывают жители.
Наряду с запахом, от которого «режет глаз», на фоне антисанитарии в этой местности начинают активно плодиться мухи. Собственники участков подчеркивают, что речь идет не только о бытовом дискомфорте от запаха и насекомых, но и об их здоровье. С наступлением весны помет, смешавшийся со снегом, просачивается в почву, проникая оттуда в грунтовые воды, а через них — в колодцы с питьевой водой. Как отмечают садоводы, вывоз помета в поля близ СНТ якобы продолжается и в настоящий момент — по их словам, сотрудники ссылаются на санитарную зону фабрики.
В настоящее время с коллективной жалобой на птицефабрику жители обратились в Росприроднадзор, в Россельхознадзор, в Роспотребнадзор, а также в межрайонную природоохранную прокуратуру. Они требуют установить и наказать виновных, запретить птицефабрике вывоз куриного помета на земли сельскохозяйственного назначения и впредь утилизировать помет исключительно на строго отведенных территориях, а также провести техническую и биологическую рекультивацию загрязненных земель. При этом подчеркивается, что коллективной жалобе предшестовали обращения в республиканскую и районную прокуратуру, однако, по словам садоводов, они не дали видимых результатов.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в птицефабрику «Башкирская», которая располагается в Авдоне.
Как сообщили корреспонденту Mkset, вывозом помета с фабрики занимается сторонняя компания «Ареал», добавив, что компания ведет свою деятельность с учетом всех санитарных требований. Получить оперативный комментарий от «Ареала» Mkset не удалось. Редакция направила в компанию письменный запрос с просьбой разъяснить ситуацию.