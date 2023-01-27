Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам

Наряду с запахом, от которого «режет глаз», на фоне антисанитарии в этой местности начинают активно плодиться мухи. Собственники участков подчеркивают, что речь идет не только о бытовом дискомфорте от запаха и насекомых, но и об их здоровье. С наступлением весны помет, смешавшийся со снегом, просачивается в почву, проникая оттуда в грунтовые воды, а через них — в колодцы с питьевой водой. Как отмечают садоводы, вывоз помета в поля близ СНТ якобы продолжается и в настоящий момент — по их словам, сотрудники ссылаются на санитарную зону фабрики.