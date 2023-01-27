Жители Башкирии 30 и 31 января смогут увидеть необычное космическое явление

Сообщается, что Марс, пройдя противостояние с Солнцем 8 декабря, с каждым днем всё больше удаляется от Земли и постепенно теряет яркость. За прошедший период его блеск уменьшился от -1.9 m до -0.3 m, но он выглядит ещё достаточно ярким среди самых ярких звезд зимнего неба, в окружении которых он находится, выделяясь среди них желтым цветом.