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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Жители Башкирии 30 и 31 января смогут увидеть необычное космическое явление

27 января 2023, 06:07
Фото: 1MI
Жители республики смогут увидеть Марс рядом с Луной

В ближайшие дни жители Башкирии смогут наблюдать на небе необычное космическое явление. Так, 30 и 31 января рядом с Луной можно будет увидеть Марс. Об этом сообщает Уфимский планетарий.

Сообщается, что  Марс, пройдя противостояние с Солнцем 8 декабря, с каждым днем всё больше удаляется от Земли и постепенно теряет яркость. За прошедший период его блеск уменьшился от -1.9 m до -0.3 m, но он выглядит ещё достаточно ярким среди самых ярких звезд зимнего неба, в окружении которых он находится, выделяясь среди них желтым цветом.

В свою очередь, Луна, быстро перемещаясь по небу, проходя за сутки 13 градусов, 30 января будет находиться справа от Марса, а 31 января уже слева от него. Наблюдать их можно будет до шести часов утра по местному времени.

 

 

#Азамат Нухов
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