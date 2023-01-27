Встречай, автолюбитель: в Уфе доступна одна из ярчайших новинок авторынка — OMODA C5

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Согласно аналитике, по итогам 2022 года в России было куплено 121,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок — это рекорд за всю историю работы автопроизводителей из Китая на российском рынке. В десятке самых популярных марок из КНР стал перспективный бренд OMODA, хотя его продажи стартовали в России только под конец года — в октябре.
Первая флагманская модель бренда — кроссовер С5, получившая статус фастбэка, доступна в официальном дилерском центре «OMODA Альфа-Сервис». У автомобиля цепкий футуристичный дизайн, который позволил воплотить нетривиальные сочетания — например, плавных линий кузова и чётких выштамповок. Образ дополняет стильная решетка радиатора на носу автомобиля, причем эффект усиливается за счет ромбовидных ячеек и «алмазов», сияющих от игры света и тени.
Что касается технической стороны, то тон здесь задает шустрый турбированный двигатель 1.5T (147 л. с.), способный разогнать автомобиль до 100 км/ч меньше, чем за 10 секунд. Скоростной потолок — 195 км/ч. Вариаторная коробка передач CVT25, которая в 2021 году вошла в топ-10 лучших по всему миру.
Автомобиль представлен в трех различных комплектациях: «Joy», «Lifestyle» и «Ultimate», причем в последних двух случаях доступны стильные красные элементы экстерьера, что делает внешний вид фастбэка еще более космическим. Исходная комплектация «Joy» с учетом маркетинговых программ составляет 2 069 900 рублей, «Ultimate» — 2 339 900 рублей.
Первый в Башкирии официальный дилерский центр «OMODA Альфа-Сервис» расположен на проспекте Салавата Юлаева, 26. В шоу-руме автосалона представлен флагман бренда — фастбэк-кроссовер OMODA C5.
— Пока покупатели могут познакомиться с флагманской моделью, уже к лету доступный модельный ряд марки будет состоять из трех автомобилей, — подчеркивают в новом дилерском центре Уфы.
Отметим, что в дилерском центре работает программа TRADE-IN. Владельцы автомобилей с пробегом любой модели, желающие сменить машину на фастбэк C5, имеют возможность сдать свою старую машину и взамен получить дополнительную выгоду от дистрибьютора и автосалона. Дилерский центр предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхования автомобилей, это также возможно сделать онлайн на официальном сайте центра. Также здесь доступны онлайн-бронирование машины подходящей комплектации и расцветки и запись на техническое обслуживание вашего C5.
Узнать подробности, а также записаться на тест-драйв в дилерском центре «OMODA Альфа-Сервис» можно по телефону +7 347 286 65 55.