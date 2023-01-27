Встречай, автолюбитель: в Уфе доступна одна из ярчайших новинок авторынка — OMODA C5

Согласно аналитике, по итогам 2022 года в России было куплено 121,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок — это рекорд за всю историю работы автопроизводителей из Китая на российском рынке. В десятке самых популярных марок из КНР стал перспективный бренд OMODA, хотя его продажи стартовали в России только под конец года — в октябре.