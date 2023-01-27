Возбуждено уголовное дело по факту падения мужчины с моста в Уфе

Напомним, что сын погибшего уфимца в смерти отца обвиняет мэрию города. Он считает, что причиной трагедии могла стать нечищенная на мосту наледь. В администрации тем не менее заявили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно и в круглосуточном режиме. Причем, в первую очередь, по данным властей, коммунальные службы уделяют внимание очистке мостов и путепроводов.