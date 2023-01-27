Возбуждено уголовное дело по факту падения мужчины с моста в Уфе

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В Уфе по инициативе прокуратуры Башкирии возбуждено уголовное дело по факту падения 59-летнего мужчины через ограждение моста. Как сообщает надзорное ведомство, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Так, прокуратура установила, что мужчина 23 января 2023 года, двигаясь по по пешеходному тротуару моста, поскользнулся и упал через ограждение вблизи железнодорожных путей. На тот момент, по данным ведомства, дорога не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив.
Напомним, что сын погибшего уфимца в смерти отца обвиняет мэрию города. Он считает, что причиной трагедии могла стать нечищенная на мосту наледь. В администрации тем не менее заявили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно и в круглосуточном режиме. Причем, в первую очередь, по данным властей, коммунальные службы уделяют внимание очистке мостов и путепроводов.